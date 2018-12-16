Благодаря решимости Порошенко в Украине создана единая поместная православная церковь, - Епифаний

Фото: митрополит Епифаний (УНИАН)

Вчера Объединительный собор избрал первого предстоятеля Украинской православной церкви

Благодаря решительности президента Петра Порошенко в Украине произошло создание единой поместной православной церкви. Об этом во время своей речи заявил новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви Епифаний, сообщает "Прямой".

"Мы сумели показать, что мы можем объединиться, мы можем объединиться и мы можем создать в Украине единую поместную православную церковь нашими совместными усилиями. А также, в первую очередь, мы все должны выразить нашу искреннюю благодарность Его Всесвятейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею, который сделал такой решительный шаг по признанию автокефалии Украинской православной церкви. Но этого не произошло бы, если бы не решительность нашего высокодостойного президента Украины Петра Алексеевича Порошенко", - подчеркнул он.

Как сообщается, 15 декабря в Киеве Объединительный собор выбрал первого предстоятеля Украинской православной церкви. Им стал Епифаний. Фактически - это будет первый признанный киевский митрополит со времен правления Ярослава Мудрого.

Теперь избранному престоятелю нужно посетить Вселенского патриарха и получить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Объединительный собор состоялся в Софийском соборе, что является важной исторической традицией. Именно в Софийском соборе 1051 году был рукоположен первый киевский митрополит Илларион. Именно труд Илариона "Слово о законе и благодати" можно считать началом обоснования независимости украинской церкви.

Также, в Софии в 1921 году был рукоположен протоиерея Василия Липкивского на митрополита Киевского и всея Украины УАПЦ. Теперь нового украинского митрополита освятят также в Софийском соборе.