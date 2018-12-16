Завдяки рішучості Порошенка в Україні створено єдину помісну православну церкву, - Епіфаній

Фото: митрополит Епіфаній (УНІАН)

Вчора Об'єднавчий собор обрав першого предстоятеля Української православної церкви

Завдяки рішучості президента Петра Порошенка в Україні відбулося створення єдиної помісної православної церкви. Про це під час своєї промови заявив новообраний предстоятель Української православної церкви Епіфаній, повідомляє "Прямий".

"Ми зуміли засвідчити, що ми можемо об’єднатися, ми можемо єднатися і ми можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями. А також, найперше, ми всі повинні висловити нашу щиру подяку Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, який зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії Української православної церкви. Але цього не відбулося би, якби не рішучість нашого високодостойного президента України Петра Олексійовича Порошенка", - наголосив він.

Як повідомляється, 15 грудня в Києві Об'єднавчий собор обрав першого предстоятеля Української православної церкви. Ним став Епіфаній. Фактично - це буде перший визнаний київський митрополит з часів правління Ярослава Мудрого.

Тепер новобраному престоятелю потрібно відвідати Вселенського патріарха і отримати томос про автокефалію Української православної церкви.

Об'єднавчий собор відбувся в Софіївському соборі, що є важливою історичною традицією. Саме в Софіївському соборі 1051 року був висвячений перший київський митрополит Іларіон. Саме з праці Іларіона "Слово про закон і благодать" можна вважати початок обґрунтування незалежності української церкви.

Також, у Софії 1921 року було висвячено протоєрея Василія Липківського на митрополита Київського і всієї України УАПЦ. Тепер нового українського митрополита висвячуватимуть також в Софіївському соборі.