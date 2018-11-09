Благодаря программе энергоэффективности киевляне экономят 60% средств на отоплении, - КГГА

Фото: Петр Пантелеев (facebook.com/kievcity.gov.ua)

7 ноября в Киеве стартовал прием заявок по программе "70/30%"

В Киеве благодаря программе софинансирования энергоэффективных мероприятий "70/30%" жители одного из жилых домов смогли сэкономить около 60% средств на оплате отопления (более 360 тыс. гривен) за один отопительный сезон. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя работу установленного оборудования в рамках программы "70/30%", сообщается на сайте КГГА.

Как отмечается, вместо 31,5 гривен за квадратный метр жители многоэтажного дома на проспекте Победы, 127 платили в самые холодные месяцы отопительного сезона 14-15 гривен.

"Три года назад городская власть ввела в Киеве программу "70/30%", которая предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости работ, а жители - собирают вместе еще 30%. В доме на проспекте Победы, 127, ЖСК "Вычислитель-2", которому уже почти 50 лет, в рамках этой программы установили индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования. Также в доме выполнили ремонт внутренних сетей, заменили освещение. В результате работы теплового пункта стоимость отопления уменьшилась на 60%, и люди вместо 31,5 гривен за квадратный метр отапливаемой площади оплатили в декабре 14,5 гривен, а в январе - 15,3 гривен, в феврале - 14,9 гривен. Это при том, что это одни из самых холодных месяцев отопительного сезона", - пояснил он.

Пантелеев акцентировал внимание на том, что благодаря снижению стоимости отопления жители вернули свою долю вложенных средств, а именно 30% (120 тыс. гривен), менее чем за один отопительный сезон.

Кроме того, Пантелеев посетил дом на бульваре Леси Украинки, 11-А, ЖСК "ЖСК-29", который построен более 60 лет назад. Здесь в рамках программы "70/30%", установлен тепловой пункт и стоимость услуги отопления в среднем уменьшилась на 900-1000 гривен.

"Чрезвычайно важно, что мы видим столь впечатляющий экономический эффект для жителей в старых домах, которым по 50-60 лет, где живут разные по возрасту и социальному статусу люди. Но все они, вложив свои средства, вернули их в виде экономии менее чем за один отопительный сезон. При этом улучшили комфорт собственных помещений", - сказал Пантелеев.

Как отмечается, за три года жители более 330 жилых домов приняли участие в программе. На энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн гривен, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 млн гривен.

Кроме того, Пантелеев напомнил, что 7 ноября в Киеве уже стартовал прием заявок по программе "70/30%". Дома, где созданы ОСМД или ЖСК, могут подать свои заявки на проведение энергоэффективных мероприятий.