Завдяки програмі енергоефективності кияни заощаджують 60% коштів на опаленні, - КМДА

Фото: Петро Пантелеєв (facebook.com/kievcity.gov.ua)

7 листопада у Києві стартував прийом заявок за програмою "70/30%"

У Києві завдяки програмі співфінансування енергоефективних заходів "70/30%" мешканці одного із житлових будинків змогли зекономити близько 60% коштів на оплаті опалення (понад 360 тис. гривень) за один опалювальний сезон. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи роботу встановленого обладнання у рамках програми "70/30%", повідомляється на сайті КМДА.

Як зазначається, замість 31,5 гривень за квадратний метр жителі багатоповерхового будинку на проспекті Перемоги, 127 сплачували у найхолодніші місяці опалювального сезону 14-15 гривень.

"Три роки тому міська влада запровадила у Києві програму "70/30%", яка передбачає виконання енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК. Місто оплачує 70% вартості робіт, а мешканці - збирають гуртом ще 30%. У будинку на проспекті Перемоги, 127, ЖБК "Обчислювач-2", якому вже майже 50 років, у рамках цієї програми встановили індивідуальний тепловий пункт із системою погодного регулювання. Також у будинку виконали ремонт внутрішніх мереж, замінили освітлення. У результаті роботи теплового пункту вартість опалення зменшилась на 60%, і люди замість 31,5 гривень за квадратний метр опалювальної площі сплатили у грудні 14,5 гривень, а у січні - 15,3 гривень, у лютому - 14,9 гривень. Це при тому, що це одні з найхолодніших місяців опалювального сезону", - пояснив він.

Пантелеєв акцентував увагу на тому, що завдяки зниженню вартості опалення мешканці повернули свою частку вкладених коштів, а саме 30% (120 тис. гривень), менш ніж за один опалювальний сезон.

Крім того, Пантелеєв відвідав будинок на бульварі Лесі Українки, 11-А, ЖБК "ЖБК-29", який збудований понад 60 років тому. Тут у рамках програми "70/30%", встановлений тепловий пункт і вартість послуги опалення у середньому на зменшилась на 900-1000 гривень.

"Надзвичайно важливо, що ми бачимо настільки вражаючий економічний ефект для мешканців у старих будинках, яким по 50-60 років, де мешкають різні за віком та соціальним статусом люди. Але всі вони, вклавши свої кошти, повернули їх у вигляді економії менш ніж за один опалювальний сезон. При цьому покращили комфорт власних помешкань", - сказав Пантелеєв.

Як зазначається, за три роки жителі більше 330 житлових будинків взяли участь у програмі. На енергомодернізацію житлових будинків киян із бюджету виділили 238 млн гривень, а власники помешкань зі свого боку інвестували 122,7 млн гривень.

Крім того, Пантелеєв нагадав, що 7 листопада у Києві вже стартував прийом заявок за програмою "70/30%". Будинки, де створено ОСББ або ЖБК, можуть надати свої заявки на проведення енергоефективних заходів.