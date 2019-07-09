Благодаря новейшему оборудованию специалисты "Хмельницкгаза" обнаружили около 40 краж

Иллюстративное фото (dtek.com)

Несанкционированные вмешательства в газовую сеть не только наносят ущерб государству, но и представляют угрозу для окружающих

За прошедший отопительный период АО "Хмельницкгаз" выявило 36 фактов незаконного использования газа. Своими противозаконными действиями нарушители нанесли ущерб государству на сумму более 852 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из общего количества краж 18 были связаны с вмешательством в работу счетчиков, три самовольных врезки в систему газоснабжения в частном секторе. Кроме того, зафиксировано 15 случаев самовольного восстановления потребителем газоснабжения. По словам пресс-службы, количество краж удалось значительно уменьшить благодаря использованию высокоточного оборудования.

"Значительную часть краж энергоносителя газовики выявляют во время снятия счетчика на государственную поверку, а также при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма. При выявленных повреждениях, приборы учета отправляют на государственную экспертизу для подтверждения или опровержения фактов вмешательства с целью уменьшения показаний", - говорится в сообщении.

В то же время, отдельные потребители, которым было прекращено газоснабжение за многотысячные долги, продолжают незаконно использовать газ. С начала года специалистами компании выявлено три врезки в подземные газопроводы и 13 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Все нарушители отключены от газоснабжения, кроме того, согласно Кодексу газораспределительных систем, им начислены соответствующие штрафные санкции.

"Благодаря самому современному специальному оборудованию, которое с недавних пор применяет газораспределительная компания, нашим специалистам удается безошибочно выявлять места незаконного использования энергоносителя, - информирует технический директор Дмитрий Помещик. – Поэтому за помощью видеоинспекционных камер и трассоискателей мы дистанционно и оперативно выявляем кражи газа, даже не посещая жилища".

Согласно законодательству, для нарушителей, которые незаконно потребляют газ, предусмотрено применение штрафных санкций. Средний размер возмещения колеблется от 20 до 200 тыс. гривен. Однако, большинство нарушителей признают свою вину и платят штраф, поэтому количество судебных исков незначительна.

"Несанкционированные вмешательства в газовую сеть не только наносят ущерб государству, но и представляют угрозу для окружающих. Ведь, как правило, несанкционированные подключения осуществляют "специалисты с улицы", что может стать причиной аварии или взрыва. Поэтому АО "Хмельницкгаз" обращается к подолянам с просьбой сообщать об известных фактах воровства газа и другие нарушения", - говорится в сообщении.