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Завдяки новітньому обладнанню фахівці "Хмельницькгазу" виявили близько 40 крадіжок

Новини » Енергетика    09.07.2019 - 12:30
Завдяки новітньому обладнанню фахівці "Хмельницькгазу" виявили близько 40 крадіжок
Ілюстративне фото (dtek.com)

Несанкціоновані втручання в газову мережу не лише завдають збитків державі, але й становлять загрозу для оточуючих

За минулий опалювальний період АТ "Хмельницькгаз"  виявило 36 фактів незаконного використання газу. Своїми протизаконними діями порушники завдали збитків державі на суму понад 852 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Із загальної кількості крадіжок 18 були пов’язані з втручанням в роботу лічильників, три самовільних врізки в систему газопостачання у приватному секторі. Окрім того, зафіксовано 15 випадків самовільного відновлення споживачами газопостачання. За словами прес-служби, кількість крадіжок вдалося значно зменшити завдяки використанню високоточного обладнання.

"Значну частину крадіжок енергоносія газівники виявляють під час зняття лічильників на державну повірку, а також при візуальній перевірці цілісності пломб та лічильного механізму. При виявлених пошкодженнях, прилади обліку відправляють на державну експертизу для підтвердження або спростування фактів втручання з метою зменшення показань", - йдеться у повідомленні.

Водночас, окремі споживачі, яким було припинене газопостачання через багатотисячні борги, продовжують незаконно використовувати газ. З початку року фахівцями компанії виявлено три врізки до підземних газопроводів та 13 випадків самовільного відновлення газопостачання. Усі порушники від’єднані від газопостачання, крім того, згідно Кодексу газорозподільних систем, їм нараховані відповідні штрафні санкції.

"Завдяки найсучаснішому спеціальному обладнанню, яке віднедавна застосовує газорозподільна компанія, нашим спеціалістам вдається безпомилково виявляти місця незаконного використання енергоносія, - інформує технічний директор Дмитро Дідич. – Тож за допомогою відеоінспекційних камер та трасошукачів ми дистанційно та оперативно виявляємо крадіжки газу, навіть не відвідуючи помешкання".

Відповідно до законодавства, для порушників, які незаконно споживають газ, передбачене застосування штрафних санкцій. Середній розмір відшкодування коливається від 20 до 200 тис. гривень. Однак, більшість порушників визнають свою провину і сплачують штраф, тому кількість судових позовів незначна.

"Несанкціоновані втручання в газову мережу не лише завдають збитків державі, але й становлять загрозу для оточуючих. Адже, як правило, несанкціоновані підключення здійснюють "фахівці з вулиці", що може стати причиною аварії чи вибуху. Тому АТ "Хмельницькгаз" звертається до подолян з проханням повідомляти про відомі факти крадіжок газу та інші порушення", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Хмельницькийгаз
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