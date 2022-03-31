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Бизнесы SCM развернули гуманитарный проект "Спасаем жизнь"

Фото: бизнесы SCM развернули гуманитарный проект "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесы SCM развернули гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Проект реализуется при поддержке Офиса президента, в координации с Фондом Рината Ахметова и городскими администрациями шести городов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сейчас в Украину уже приехало 117 тонн продуктов, которые собирают более 200 волонтеров-сотрудников компании "Метинвест" на сортировочном центре в Запорожье.

Только в марте-апреле 2022 года в рамках проекта "Спасаем жизни" бизнесы SCM контрактуют в Европе, доставляют в Украину и формируют не менее 400 тысяч наборов выживания. Частично они уже переданы жителям, остальная часть сформирует стратегический запас провизии для каждого из шести городов.

Вся помощь из Европы сначала идет к хабу в Польше, где собирают оптовые отправления. Далее продукты доставляются в координации с правительством Украины в города и регионы. Там уже идет активное сотрудничество с местными властями, а также привлекаются местные волонтеры и сотрудники компании для распределения помощи.

Основные города-партнеры проекта "Спасаем жизнь": Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск, Курахово. Это города, которые уже атакованы или могут быть атакованы Российской Федерацией.

Гуманитарный проект открыт для сотрудничества с международными компаниями, которые хотят присоединиться к помощи. Финансовую помощь или гуманитарный груз можно передать через Do It Together.

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