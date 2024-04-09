Для бізнесу та сім'ї: ТОП-5 легких комерційних фургонів на українському ринку

Універсальність цих практичних і зручних автомобілів важко переоцінити. Все, що вони роблять в плані перевезень, в них виходить найкращим чином. Якщо вони перевозять вантаж – то він може бути і важким (до 600 – 900 кг), і об’ємним (до 3000 л). А якщо в ньому катаються пасажири – то і в чималій кількості (до 7 осіб), і з достатнім комфортом. Завдяки “легковому” характеру ці машини добре підходять і для сучасного міста, і для далекої глибинки, і для далеких мандрівок заміськими автомагістралями.

Легкі фургончики (чи варто нагадувати, чому їх часто називають "пиріжками"?) можна обрати з різною конфігурацією внутрішнього простору: вантажний фургон, вантажопасажирський фургон чи пасажирський універсал – тоді до характеристики часто додають “з високим дахом”.

Останні два варіанти виконання на більшості машин в Україні – не заводські, це від народження ватажні фургони, переобладнані в "пасажирів" в умовах місцевих майстерень. Головний недолік таких "саморобок" у тому, що часто вони не мають тих можливостей трансформації салону, які пропонує пасажирська машина у заводському виконанні. До того ж нештатно обладнаний салон може мати гірші показники пасивної безпеки у випадку ДТП. Але у повсякденному використанні вантажні фургони, перетворені на пасажирські комплектації в Україні, цілком прийнятні і більшість користувачів ними задоволені.

Також підкажемо, що багато які моделі цих універсалів мають подовжену версію кузова – більш містку і більш вантажопідйомну.

Volkswagen Caddy (2003–2021 рр.)

Можна сказати, що це еталонний “пиріжок”. При всіх суто вантажних чеснотах він має витривалу і довговічну конструкцію, за що в першу чергу і цінується серед автомобілістів. Серед його інших переваг – широкий вибір двигунів. В першу чергу це дизелі: і хрестоматійні атмосферники, і “вічні” насос-форсуночні, і керовані електронікою агрегати типу Common Rail. Бензинових моторів в моторній лінійці теж чимало, порядку 5 – 6-ти моделей. Рідкісна в класі можливість – обрати заводського “пасажира” з максимально комфортабельним салоном, аж до м’якого торпедо. Ще один позитив – широка доступність сервісної бази і запчастин різноманітних виробників.

Peugeot Bipper (2008–2017 рр.)

Трохи незвична через свої габарити машинка. Один з особливо компактних комерційних автомобільчиків (довжина 3,9 м) має пристойну вантажопідйомність у 610 кг і лише задні торцеві двері у вантажному відсіку (об’єм 2,5 куб.м). Хоча пасажирська версія цього малюка під ім’ям Bipper Tepee має ще двійко бокових дверей позаду. Машинка економічна з усіма можливими двигунами, яких, до речі, небагато – два бензинові і два дизельні. Силовий агрегат “Біперів” з офіційної дилерської мережі в Україні був бензиновий 1,4-літровий восьмиклапанник, цілком достатній за потужністю (73 к.с.). Додаткова перевага малюка, крім легкості маневрування у тісних умовах, - простота завантажування, адже висота підлоги над дорогою зовсім невелика – порядку 50 см.

Fiat Doblo II (2000–2010 рр.)

Одна з найдешевших комерційних машин на ринку, головний козир якої у конструктивній простоті. Інженери "Фіата" добре вміють обходитись без складних систем і вузлів: мотори, підвіска, трансмісія тут найпростіші. Натомість машина не відрізняється динамікою і довговічністю, проте, і ремонти теж недорогі. Мотори є і дизельні, і бензинові, причому на останні можна встановити ГБО – якщо цього не зробили до вас на офіційній дилерській СТО перед першим продажом. За бажання можна знайти повнопривідну комплектацію Doblo Adventure; така модифікації 4x4 офіційно в Україні не продавалася, але з-за кордону вони потрапляють на наш вторинний ринок.

Mercedes-Benz Citan (2012–2021 рр.)

Відразу чесно скажемо: насправді це не стільки Mercedes-Benz, скільки Renault Kangoo, від якого "Мерс" має мінімум відмінностей. Модель Citan призначена для тих користувачів, яким принципово важливий бренд. Автомобіль з німецьким ім’ям має три рівня виконання – вантажний фургон, вантажопасажирський фургон та комфортабельний пасажирський варіант (під назвами Mixto та Citan Kombi). Mercedes-Benz Citan також має три варіанти довжини (3,94 м, 4,32 м і 4,71 м) з корисним об'ємом вантажного відсіку аж до 3,8 куб. м. Двигунів фактично лише два – 1,2-літровий бензиновий з турбіною і 1,5-літровий дизельний у шести варіантах потужності. Завдяки французькому корінню машина доступна в утриманні.

Citroen Berlingo (2008–2018 рр.)

Французька робоча конячка, відома також як Peugeot Partner, відмінності від якого символічні. Заводська пасажирська версія Berlingo II офіційно продавалася і в нашій країні, і серед них були дуже цікаві комфортабельні комплектації із скляним дахом. Двигунів у цього "француза" було фактично два, і обидва 1,6-літрові: бензиновий атмосферник і дизельний у п’яти варіантах потужності. Дизельні агрегати відзначаються економічністю і невибагливістю. Варто знати, що з 2013 року Berlingo випускався також в електричній версії, причому все електричне начиння в нього було від добре відомого свого часу японського міського компакта Mitsubishi i-MiEV.

Якщо коротко

Насамкінець хочемо наголосити на важливому моменті вибору. Всі зазначені моделі продавалися в Україні офіційно – і саме до "українських" екземплярів варто придивлятись у першу чергу. Адже серед них багато машин з відносно невеликим реальним пробігом – на відміну від екземплярів, пригнаних з Європи, де найчастіше прийнято вичавлювати з машини усі соки перед продажем. Щодо умов експлуатації, то в “пиріжків” українського походження теж є переваги: новими їх часто купували серйозні компанії з великим корпоративним парком, де діяла сувора виробнича дисципліна з дотриманням усіх вимог заводського регламенту. Втім, в будь-якому випадку кожен вживаний екземпляр треба ретельно вивчати перед купівлею.