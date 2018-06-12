Бизнесмены просят президента и премьера защитить их от незаконного преследования

Компании на протяжении двух лет ведут борьбу с незаконным преследованием их бизнеса

Представители украинских компаний "Дортмунд Кабель" и "Холдинг "КДТ" обратились к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой защитить их компании от "неправомерных действий" со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится в соответствующем письме представителей компаний, передает УНИАН.

Как отмечается, ранее представители "Дортмунд Кабель" и "Холдинг "КДТ" уже обращались к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и премьер-министру Владимиру Гройсману.

При этом бизнесмены уверены, что разбирательство намеренно затягивается, продолжается давление со стороны сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ. По их словам, оппоненты манипулируют фактами и общественным мнением, поступают угрозы и требования откупа. Таким образом представители "Дортмунд Кабель" и "Холдинг "КДТ" вынуждены выйти в публичную плоскость и обратиться к руководству страны.

В декабре 2016 года в помещениях, арендуемых ООО "Дортмунд Кабель" и ООО "Холдинг "КДТ", был произведен обыск. Еще до его начала к представителям "Дортмунд Кабель" обратился неизвестный. Представившись сотрудником СБУ тот потребовал выплатить ему 1,5 млн гривен за укрытие конфиденциальной информации о предприятии, пишет СМИ.

По данным издания, компания отказалась выполнить требования и спустя некоторое время на ООО "Дортмунд Кабель" были заведены уголовные дела. Целью обыска было приостановить бизнес, изъяв продукцию и сырье компаний. Решением суда обыск был признан незаконным и постановлено вернуть компаниям изъятое имущество.

Еще 8 месяцев ушло на то, чтобы добиться от следователя Соломянского УП ГУНП выполнения постановления суда. В результате передачи недостача составила 812 кг меди и 463 метра кабеля. "Дортмунд Кабель" открыла 14 уголовных дел на сотрудников правоохранительных органов, но с целью "продолжить давление" на компании по большинству дел назначен тот же следователь, что и в деле против "Дортмунд Кабель" и "Холдинг "КДТ", пишет УНИАН.

В ноябре 2017 года компания "Холдинг "КДТ" направила жалобу в офис бизнес-омбудсмена Украины. После чего бизнес-омбудсмен обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко и главе Национальной полиции Сергею Князеву. При этом, по данным СМИ, после этих обращений "уголовное преследование" не прекращено.

Отмечается, что на протяжении всего разбирательства продолжают поступать письма и звонки с требованиями больших денежных сумм за приостановление следственных действий. Так, в феврале этого года получено электронное письмо с требованием выплатить 3 млн гривен. Вымогатели обещают, что взамен прекратят преследование, а клиентам компаний разошлют письма об благонадежности "Дортмунд Кабель". 17 мая в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" прошла пресс-конференция на тему "Правоохранительные органы на службе у черных рейдеров".

Отмечается, что ее цель – открытое обращение к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой остановить "незаконное давление" на бизнес со стороны правоохранительных органов и сотрудников СБУ.

"Мы просим защитить непосредственно наши конституционные права и защитить нас от недобросовестной конкуренции, а также недобросовестных посягательств и уголовного преследования, которое длится в течение двух лет", – заявил представитель ООО "Дортмунд Кабель" Станислав Догадайлов.

"Вопреки принятым Верховной радой законопроектов, призванных остановить злоупотребления правоохранительных органов, - давление на бизнес в Украине продолжается. Фактически уничтожаются те ценности, которые легли в основу Революции достоинства, и ради защиты которых, сотни украинцев сложили свои жизни" - добавил он.