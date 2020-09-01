Бизнесмены предлагают создать Антирейдерский межведомственный совет при президенте

Фото: во время круглого стола (stopcor.org)

Соответствующее открытое письмо было отправлено в Офис президента

Украинские бизнесмены предлагают создать Антирейдерский координационный межведомственный совет при президенте Украины.

Об этом заявили участники круглого стола "Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще грозит опасность?", который состоялся в пресс-центре "Стоп коррупции".

По результатам мероприятия было направлено открытое письмо в Офис президента с соответствующей инициативой участников обсуждения.

В свою очередь, у президента заверили, что по вопросам возможного ненадлежащего реагирования на заявления о совершении преступлений, неэффективного производства досудебного расследования, а также о необходимости решения на государственном уровне проблем защиты отечественного бизнеса и инициирование разработки соответствующих предложений, обращение направлено в Офис генерального прокурора и Кабинет министров Украины с просьбой принять меры в соответствии с действующим законодательством и проинформировать о результатах.

Авторы обращения убеждены, что инициатива объединит представителей всех силовых структур, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, чтобы действовать эффективно и жестко при любом посягательстве на частную собственность и корпоративные права. При таком подходе рейдерство в стране станет скорее исключением, чем правилом.

Отмечается также, что 3 сентября запланировано продолжение обсуждения на тему "Антирейдерский межведомственный совет по защите бизнеса при президенте Украины: предложения по механизму и регламенту работы".

Участники круглого стола (представители бизнеса, общественности, политические деятели) приглашают к обсуждению конкретных предложений по созданию совета по защите бизнеса при президенте: его состава, механизмов работы, функционала и регламента работы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский 28 августа во время рабочего визита в Черкасскую область, где встретился с представителями бизнеса, обсудил рычаги эффективного развития предпринимательства и факторы, которые негативно влияют на бизнес-климат и инвестирование в Украину.

Речь, в частности, шла о резонансных случаях: рейдерских захватах, заказных уголовных делах и решениях судов на примере ООО ПИИ "Экония" Ирины Варагаш и группы компаний "Петрус" Людмилы Русалиной.