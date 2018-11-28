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Бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий, - Гриневич

Новости » Экономика    28.11.2018 - 14:28
Бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий, - Гриневич
Фото: конкурс WorldSkills Ukraine 2018 (из открытых источников)

Гриневич в ходе конкурса WorldSkills Ukraine приветствовала тенденцию к инвестициям в рабочие профессии

В Украине появилась тенденция, когда работодатели начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время посещения конкурса WorldSkills Ukraine 2018 в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Основной наш партнер – Федерация работодателей Украины… Нужно понимать, что Украина также стала участником этого конкурса на мировом уровне. И мы очень надеемся, что сможем там достойно представлять нашу страну", – заявила министр.

Отметим, конкурс WorldSkills Ukraine призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи. Проводится в Украине с 2016 года. Студенты училищ со всех областей страны три дня соревнуются в восьми номинациях, среди которых электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

"Появилась правильная тенденция, когда бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий", – отметила Гриневич.

Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018 длится три дня, до 29 ноября. Генеральным партнером конкурса выступает группа "Метинвест". Победители конкурса смогут отправиться на мировой чемпионат WorldSkills International.

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