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Бізнесмени почали інвестувати в привабливість робітничих професій, - Гриневич

Новини » Економіка    28.11.2018 - 14:28
Бізнесмени почали інвестувати в привабливість робітничих професій, - Гриневич
Фото: конкурс WorldSkills Ukraine 2018 (з відкритих джерел)

Гриневич в ході конкурсу WorldSkills Ukraine привітала тенденцію до інвестицій в робочі професії

В Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці почали інвестувати в привабливість робітничих професій. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час відвідування конкурсу WorldSkills Ukraine 2018 в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цей майданчик. Основний наш партнер – Федерація роботодавців України... Треба розуміти, що Україна також стала учасником цього конкурсу на світовому рівні. І ми дуже сподіваємося, що зможемо там гідно представляти нашу країну", – заявила міністр.

Зазначимо, конкурс WorldSkills Ukraine покликаний популяризувати робітничі спеціальності серед молоді. Проводиться в Україні з 2016 року. Студенти училищ зі всіх областей країни, три дні змагаються у восьми номінаціях, серед яких електромонтажні, зварювальні та слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарське і кулінарну майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

"З'явилася правильна тенденція, коли бізнесмени почали інвестувати в привабливість робітничих професій", – зазначила Гриневич.

Конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018 триває три дні, до 29 листопада. Генеральним партнером конкурсу виступає група "Метінвест". Переможці конкурсу зможуть відправитися на світовий чемпіонат WorldSkills International.

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