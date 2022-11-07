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Бізнесмени Ярославський та Овчаренко заочно заарештовані російським судом в Казані

Фото: екс-голова правління "Укртатнафти" Павло Овчаренко та президент DCH Олександр Ярославський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вахітівський райсуд російського міста Казань прийняв рішення про заочний арешт двох українських бізнесменів - власника і президента групи DCH Олександра Ярославського та колишнього голову правління ЗАТ "Укртатнафта" Павла Овчаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

"Щодо Ярославського та Овчаренка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту їх екстрадиції на територію Російської Федерації", - заявив представник суду.

Цьому рішенню російського суду передував арешт та блокування майна компанії "Татнафта" (Татарстан, РФ) в Україні.

Як відомо, з кінця травня поточного року після повномасштабного вторгнення російських військ до України на території країни заарештовано 115 об’єктів нерухомого майна, серед яких нафтобази, заправні станції, нежитлові споруди, земельні ділянки, а також 118 бензовозів і автомобілів.

Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна компанії Татнафта може сягати 400 млн грн, а разом з об’єктами нерухомості вартість заблокованих активів російської компанії в Україні може сягнути 2 млрд грн.

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Олександр ЯрославськийРосійська ФедераціяСуд