Бізнесмени Ярославський та Овчаренко заочно заарештовані російським судом в Казані

"Щодо Ярославського та Овчаренка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту їх екстрадиції на територію Російської Федерації", - заявив представник суду.

Цьому рішенню російського суду передував арешт та блокування майна компанії "Татнафта" (Татарстан, РФ) в Україні.

Як відомо, з кінця травня поточного року після повномасштабного вторгнення російських військ до України на території країни заарештовано 115 об’єктів нерухомого майна, серед яких нафтобази, заправні станції, нежитлові споруди, земельні ділянки, а також 118 бензовозів і автомобілів.

Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна компанії Татнафта може сягати 400 млн грн, а разом з об’єктами нерухомості вартість заблокованих активів російської компанії в Україні може сягнути 2 млрд грн.