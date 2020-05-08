Бизнесмен Барщовский лишился еще одного актива группы T.B. Fruit

Иллюстративное фото (tbfruit.com)

Ранее Барщовский также потерял часть имущественного комплекса T.B. Fruit

Кредитор ФК "Инвестохиллс Веста" взыскал с бизнесмена Тараса Барщовского земельный участок, который является центральным проездом для транспорта, следующего на предприятие "Яблуневый Дар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы из реестра.

Участок находится в г. Городок и состоит из трех частей, объединенных в один участок площадью 0,279 га.

Кредитор получил земельный участок благодаря закону Украины "Об ипотеке", ведь объединенный участок перешел в статус ипотечного имущества, поэтому на него распространяются правовые последствия нарушения основного обязательства.

"Кейс Барщовского - пример того, что невозможно создать устойчивый бизнес на долгах, которых избегаешь. Кредиторы продолжат системно работать над тем, чтобы на законных основаниях вернуть долги. Ведь именно ответственное отношение к долгам является залогом того, что предприниматели и финансовые учреждения могут сотрудничать и вместе развивать экономику страны", - заявил учредитель ФК "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков.

Отмечается также, что Барщовский уже потерял часть имущественного комплекса ГК T.B. Fruit, а именно, Новоушицкий консервный завод (все сооружения завода), а также объекты недвижимости и земли в г. Городок. Общая сумма составляет более 9 млн грн, а утраченных объектов недвижимости в Новой Ушице - почти 18 млн грн.

Напомним, ФК "Инвестохиллс Веста" приобрела в ноябре 2019 на аукционе ФГВФЛ права требования на кредиты предприятий "Яблуневый Дар" и "Танк Транс" на общую сумму 5 750 881 157 грн.

Как ранее писало РБК-Украина, Франковский районный суд Львова удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" к Тарасу Барщовскому, при участии третьего лица - ООО "Яблуневый дар" о взыскании задолженности