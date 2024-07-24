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Бізнес закликав ВР підтримати урядову версію закону про розмір ставок акцизу на тютюнові вироби

Середа 24 липня 2024 10:29
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Бізнес закликав ВР підтримати урядову версію закону про розмір ставок акцизу на тютюнові вироби Фото: бізнес закликав ВР підтримати урядову версію закону про розмір ставок акцизу на тютюнові вироби (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Бізнес за підтримки Американської торговельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації та Асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" закликає парламент підтримати урядову версію закону №11090 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (далі – законопроект №11090) в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби, який був прийнятий ВР в першому читанні 4 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ACC.

Наразі цей законопроект перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та готується до другого читання.

Бізнес наголошує, що необхідно передбачити підхід Євросоюзу щодо визначення єдиного курсу євро до гривні протягом року (станом на 1 жовтня попереднього року на весь наступний рік) із метою забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств – найбільших платників податків України, на чому, згідно з офіційним висновком до законопроекту та відповідними листами, наполягають як комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, так і урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабміну.

Зазначається, що ініціативи окремих народних депутатів України щодо внесення концептуальних змін до вже прийнятого в першому читанні рішення в частині зміни ставок акцизного податку на тютюнові вироби несуть значні ризики для бюджету України, оскільки можуть спровокувати галопуюче зростання нелегального ринку сигарет, який надзвичайними зусиллями вдається зменшувати кілька місяців поспіль із урахуванням рекомендацій країн G7.

Найбільш критичними та ризикованими ініціативами, на думку експертів компаній-членів, є наступні пропозиції:

  • встановити адвалорну ставку акцизного податку на тютюнові вироби у 25%. Ця пропозиція призведе до збільшення нелегального ринку та меншої передбачуваності бюджетних надходжень, а також до загальних негативних наслідків для всього легального ринку тютюнових виробів;
  • зрівняти ставки акцизного податку для ТВЕН та сигарет. Така ініціатива не відповідає європейському підходу та практиці країн-членів ЄС.

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