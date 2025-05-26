Бізнес закликає державу спростити імпорт обладнання для вітроелектростанцій

"Вітротурбіни - це комплексний об’єкт, і якщо він імпортується, то ніхто не імпортує подетально. Як наслідок, сьогодні ми заплатили ПДВ і майже відразу подаємо на його відшкодування. Ніякого ефекту для держави, тільки для компаній збільшує капіталовкладення і потреби в інвестиціях, а також призводить до витрачання часу на повернення ПДВ, який би мав бути продуктивно витрачений безпосередньо на реалізацію проєкту", – зазначив він.

Він розповів, що наразі компанія будує вітроелектростанцію потужністю майже 150 МВт на Волині. Будівельні роботи на 90% закінчені, відбувається доставка комплектів вітротурбін, які почнуть монтувати в червні.

"Сподіваюся до кінця цього року максимум до початку першого кварталу наступного року всі 25 вітротурбін будуть інстальовані", - уточнив Коненко.

Також він додав, що компанія готується будувати в регіоні ще потужнішу ВЕС на 190 МВт.

Як повідомлялося, на думку Ольги Савченко, старшої партнерки ЮК "Альтело", Україна має продовжити та розширити існуючі податкові стимули щодо імпорту обладнання для енергетики, оскільки це прискорює розвиток зеленої енергетики.