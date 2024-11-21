ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками: принесе мільярди в бюджет

Четвер 21 листопада 2024 16:10
UA EN RU
Бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками: принесе мільярди в бюджет Фото: бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За даними Американської торговельної палати в Україні, за 10 місяців 2024 року детінізація економіки забезпечила додаткові надходження до державного бюджету на суму 1,67 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Американської торговельної палати в Україні.

Позитивні зміни стали можливими завдяки зусиллям народних депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Галина Янченко та Ярослав Железняк, а також правоохоронних і фіскальних органів.

"Бізнес-спільнота вдячна за докладені зусилля та лідерство в боротьбі з тіньовими ринками. Завдяки спільним діям вдалося досягти суттєвого зниження рівня нелегального обігу підакцизних товарів і забезпечити значні надходження до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Водночас, експерти компаній-членів Палати відзначають, що тіньова економіка й досі залишається значною проблемою.

"Ми закликаємо Уряд та правоохоронні органи України максимально активізувати зусилля для боротьби з тіньовою економікою задля забезпечення надходжень до бюджету та чесної конкуренції. Ліквідація тіньових ринків не лише забезпечить рівні правила гри, але й підвищить інвестиційну привабливість країни",. – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2024 року Палата закликала органи державної влади розпочати реальну боротьбу з тіньовою економікою.

Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн. (понад 1 млрд доларів) у 2022/23 роках.

На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Економіка України
NEWS
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті