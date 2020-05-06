Бизнес выходит из карантина: Строительная группа "Синергия" создает рабочие места на строительстве ЖК "Синергия Сити"

В первой половине мая 2020 Строительная Группа "Синергия" возобновит работы на строительной площадке ЖК "Синергия Сити" в концепции "город в городе" и школы "Синергия" на 1300 детей по улице Достоевского в г. Ирпень

Соответствующее решение в компании застройщика направлено на стимулирование выхода экономики региона из карантина после ослабления ограничительных мер путем создания сотен дополнительных рабочих мест и выполнения всех обязательств перед инвесторами жилого комплекса.

Ограничительные меры, которые были введены на время карантина с целью недопущения быстрого распространения коронавируса среди населения Украины, безусловно будут иметь негативные последствия для экономики государства. В Кабинете Министров Украины прогнозируют, что по итогам первой половины 2020 падение украинской экономики составит 4,8%, а рост безработицы - 9,4%. Учитывая, что доля строительного бизнеса в экономике Украины составляет более 2,5%, а часть застройщиков вообще остановили работу на строительных площадках, без работы остались десятки тысяч граждан.

В связи с этим, в Строительной Группе "Синергия" было принято решение о скорейшем возобновлении работ на объектах многоквартирной застройки с созданием дополнительных рабочих мест. Кроме того, как отмечают в компании, старт работ на строительных площадках будет способствовать развитию смежных отраслей в сферу недвижимости, бесспорно окажет положительное влияние на экономику Украины и спасет многие семьи от безработицы:

"На этой неделе мы восстанавливаем строительство школы и жилого комплекса" Синергия Сити ". Это важный шаг для многих людей, которые оказались в центре неожиданной кризиса из-за распространения коронавируса. Запуск нашей работы означает экономическое оживление во многих сопутствующих отраслях. Кроме этого, мы создаем сотни новых рабочих мест и продолжаем строить социальные объекты. В частности, сейчас в процессе строительства находится общеобразовательная школа на 1300 мест ", - прокомментировал директор СГ " Синергия" Игорь Аверкий.



Строительство школы и ЖК "Синергия Сити" осуществляется на земельном участке площадью 3,426 га. с целевым назначением - для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Компания имеет полный пакет разрешительных документов для строительства ЖК "Синергия Сити" и учебного заведения.

Напомним, что строительная группа "Синергия" - является одним из крупнейших застройщиков Украины с высоким уровнем надежности и социально ответственной компанией. За 10 лет работы на рынке недвижимости Украины СГ "Синергия" реализовала более 10 успешных коммерческих и социальных проектов в пригороде столицы г.. Ирпень. Также в этом году СГ "Синергия" одна из первых присоединилась к реконструкции Ирпенского инфекционной больницы.