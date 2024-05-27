Бізнес виступив проти законопроекту щодо незаконного позбавлення права власності

"Законопроєктом пропонується надати повноваження органам державної влади приймати рішення про звернення стягнення в дохід держави 100% пакету акцій або інших цінних паперів, що прямо належить юридичній особі, в структурі власності якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, у разі, якщо визначений розмір участі в такому пакеті особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, становить менше ніж 25%. У разі якщо підсанкційна особа володіє 25% і більше акцій – відчуження відбуватиметься шляхом звернення із відповідною заявою до суду", - зазначає EBA.

На думку експертів асоціації, хоча проєкт закону містить назву щодо механізму захисту права власності третіх осіб, по своїй суті він покликаний встановити новий правовий механізм стягнення в дохід держави акцій, і не лише підсанкційних осіб, а і непідсанкційних.

"Тобто, достатньо будь-якого одного міноритарного акціонера у підприємства, на якого РНБО буде накладено санкції, і це надає Камбіну право на привласнення часток, які належать й непідсанкційним особам. Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що не виглядає переконливою і наведена в проєкті закону спроба встановити спеціальну процедуру відновлення прав непідсанкційних осіб через відкриття спеціального умовного рахунку. Окрім того, усі акціонери, в тому числі непідсанкційні особи позбавляються права участі в юридичній особі та управління нею, що майже напевно призведе до зупинки роботи бізнесу.

"Подібні законодавчі пропозиції не можуть мати місце в демократичній правовій державі, оскільки вони не лише не захищають акціонерів, а створюють широкі можливості для протизаконного втручання держави в право власності та інші майнові й немайнові права. У разі прийняття проєкту закону буде порушено основні конституційні права невизначеного кола осіб, і міжнародні зобов’язання нашої держави, а Україна втратить будь-які інвестиційні перспективи. Тим паче в такий дуже непростий для країни час", – резюмує асоціація.