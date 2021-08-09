Бизнес требует от "Укрзализныци" ввести прозрачное тарифообразование, - ФРУ

В ФРУ уверены: компании стоит начать системные изменения, приобщив к этому процессу представителей бизнеса и экспертной среды.

"Мы стремимся видеть "Укрзализныцю" сильной и стабильной компанией. Бизнес больше, чем кто-либо другой, в этом заинтересован. Мы понимаем, что сильная, мощная и модернизированная "Укрзализныця" - это конкурентное преимущество для всего украинского бизнеса. К сожалению, изношенность ресурсов УЗ сегодня составляет более 90%. Нам нужны быстрые решения и инструменты для того, чтобы изменить ситуацию", - заявили в ФРУ.

Много нареканий бизнес имеет к закупочной политике УЗ, к выполнению инвестиционных планов, критериев проведения тендеров и коррупции, которая с этим связана.

Также, по убеждению федерации, несправедливым является тот факт, что 11 миллиардов прибыли, которые получила компания за железнодорожные перевозки, были потрачены на покрытие убытков за пассажирские перевозки.

Кроме того, УЗ следует избавиться от непрофильных активов, содержание которых стоит компании миллионы гривен. Все это, по мнению ФРУ, позволит УЗ решать финансовые проблемы без практики постоянного повышения тарифов.

"Мы не против понятных всем и прозрачных повышений тарифов. Но инструментарий, аргументация и сам принцип их повышения необходимо совместно обсуждать. Ведь мы понимаем, что без решения глобальных системных проблем "Укрзализныци" ни одно повышение не будет эффективным", - отметили в ФРУ.

Для того, чтобы устанавливать экономически обоснованные тарифы на грузовые перевозки, необходимо провести реформу АО "Укрзализныця" с финансовым и организационным разделением на отдельные юридические лица. Ведь это позволит создать предпосылки для повышения прозрачности, улучшения качества сервиса и роста эффективности железнодорожных перевозок.

"Украинский бизнес хорошо понимает, что вопрос формирования тарифов должен решаться системно, государством и бизнесом совместно, а не быть точечным решением", - резюмировали в ФРУ.