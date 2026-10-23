Бізнес у телефоні: як mono спрощує управління фінансами для підприємців

Підприємцям щодня доводиться вирішувати десятки завдань: оплачувати рахунки, приймати платежі від клієнтів, видавати чеки, переказувати зарплати та працювати з документами. Часто для цього потрібні різні сервіси, окремі реєстрації та додаткові витрати.

mono пропонує ефективнійший підхід - зібрати основні інструменти для ведення бізнесу в одному місці, де можна керувати фінансами зі смартфона або через бізнес-кабінет на комп'ютері.

Рахунок за 2 хвилини без комісій онлайн

Рахунок ФОП у monobank відкривається онлайн приблизно за 2 хвилини, для юридичних осіб також доступне дистанційне відкриття. При цьому підприємцям не потрібно платити за відкриття та обслуговування рахунку. Платежі на рахунки в інших банках теж безкоштовні.

Для роботи з іноземними клієнтами можна відкрити валютні рахунки в доларах та євро, отримувати та надсилати SWIFT-перекази, а також обмінювати валюту - і все це безкоштовно.

Також у mono доступні інші переваги для бізнесу:

14% річних на залишок для юридичних осіб, якщо на гривневому рахунку від 100 000 грн.

Безкоштовний monoКЕП, щоб підписувати документи онлайн.

Доступ для бухгалтера, щоб працювати з рахунками без передачі особистих паролів.

Зарплатний проєкт без комісії для юридичних осіб. За виплати зарплат на картки mono компанія може отримувати 1% кешбеку протягом перших 12 місяців.

Приймати оплати можна прямо зі смартфону

Для бізнесу, який працює з клієнтами, mono пропонує кілька способів приймати платежі. Наприклад, невеликому магазину чи кав'ярні достатньо QR-стійки або термінала у смартфоні.

Салон краси може надсилати клієнтам платіжні посилання, а інтернет-магазин - приймати оплати через plata by mono з Apple Pay та Google Pay.

Також для онлайн-бізнесу доступні понад 40 готових інтеграцій із популярними платформами та API. За даними mono, понад 98% платежів через його еквайринг проходять успішно з першого разу.

А щоб покупці могли оплачувати товари частинами, бізнес може скористатися сервісом Покупка Частинами. За оцінкою mono, це може збільшити продажі до 20%.

Ще менше зайвих дій: нова електронна печатка для ПРРО

Нещодавно mono додав ще одну можливість для підприємців - безкоштовну електронну печатку для програмних кас.

Раніше для отримання печатки ФОПу потрібно було звертатися до окремого надавача послуг, проходити ідентифікацію та оплачувати сертифікат, який може коштувати до 720 грн на рік.

Тепер печатку можна випустити прямо в застосунку mono. Для цього достатньо мати рахунок ФОП, перейти в розділ "monoКЕП", обрати електронну печатку, зробити селфі та створити пароль. Увесь процес займає близько 2 хвилин.

Печатка діє два роки та працює з будь-яким ПРРО. Щоб почати нею користуватися, потрібно зареєструвати сертифікат у податковій та завантажити ключ у касову програму.

Ще одна зручність - печатка належить підприємцю, а не конкретному касиру. Тому кілька співробітників можуть працювати з однією печаткою на касі.

Якщо касир звільниться або на його місце прийде новий, перевипускати печатку не потрібно. Детальна інструкція з підключення доступна в базі знань mono.

Рішення для різних видів бізнесу

Сервіси mono можна підлаштувати під потреби конкретного бізнесу.

Наприклад, організатори подій можуть продавати квитки та приймати оплати за посиланням або QR-кодом. Викладачі та автори онлайн-курсів - створювати сторінки для продажів і приймати платежі з різних країн. Інтернет-магазини - підключати оплату на сайті на Покупку Частинами.

Для ресторанів, салонів краси, інстаграм-магазинів і сервісів за підпискою також доступні рішення для прийому оплат та роботи з клієнтами.

А якщо бізнесу терміново потрібні гроші на закупівлю товару, зарплати чи інші витрати, можна скористатися Авансом для бізнесу. mono пропонує до 1 млн грн залежно від обігу через еквайринг, без застави та додаткових документів. Комісія становить 1,5% за 30 днів і нараховується лише за фактичний час користування коштами.

Таким чином, підприємець може в одному місці вирішувати більшість щоденних фінансових питань: від відкриття рахунку та прийому оплат до виплати зарплат і роботи з касою.

А замість часу на банківські процедури - більше уваги приділяти клієнтам і розвитку власної справи. Детальніше про всі можливості для підприємців можна дізнатися на сайті.