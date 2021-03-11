Бизнес просит парламент осовременить и повысить прозрачность управления имущественными правами

Бизнес-ассоциации обратились в парламент с призывом способствовать скорейшему рассмотрению и принятию проекта закона №4537, касающийся модернизации системы сбора и распределения отчислений за так называемое частное копирование, а также повысить прозрачность управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав.

Об этом говорится в письмах Европейской бизнес ассоциации, Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники", Союза украинских предпринимателей, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Американской торговой палаты к руководству профильных парламентских комитетов, председателей фракций, а также главе ВР Дмитрию Разумкову.

В обращениях говорится о том, что введенная в Украине система уплаты отчислений за частное копирование и репрографическое воспроизведение является устаревшей из-за стремительного развития технологий и способствует коррупционным схемам вследствие отсутствия эффективных механизмов контроля за распределением полученных средств. В действующей редакции закон не соответствует эффективному управлению имущественными правами правообладателей.

В свою очередь, в ЕБА отмечают, что развитие цифровых технологий уже сегодня позволяет быстро и удобно, даже на расстоянии, заключить лицензионное соглашение между пользователем и правообладателем напрямую, не применяя посредника (импортера техники) или косвенные механизмы компенсации (сборы за потенциальное скачивания контента с помощью техники).

"Все большую популярность приобретают стриминговые ресурсы и платные подписки на музыкальные и видео каналы, что позволяет более эффективно обеспечить реализацию права автора на получение справедливого вознаграждения без привлечения к процессу организаций коллективного управления. Более того, современные технологии позволяют производителям блокировать возможность оборудования производить копии авторских произведений на других носителях (дисках или флешках). Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает исключений по уплате отчислений за частное копирование даже для техники, у которой такая возможность для осуществления копирования произведений заблокирована", - отмечают в ЕБА.

Большинство производителей телевизоров с помощью специальных технических средств функционально ограничивают возможность такого оборудования осуществлять воспроизведение. Например, устанавливая Digital rights management, который не позволяет создавать неавторизованные цифровые копии контента и делает невозможным воспроизведение и просмотр контента на другом оборудовании, в частности телевизоре или компьютере, добавляется в письме.

Одновременно в обращении к председателю ВР Дмитрию Разумкову Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" говорится о том, что перечень техники и электроники, с которой должны быть уплачены отчисления, содержит только общее описания, без указания кода УКТВЭД, что приводит к спорам с организациями коллективного управления, в том числе судебных, об отнесении конкретных товаров к перечню.

Союз украинских предпринимателей отмечает, что одним из существенных недостатков существующей системы является ее содействие тенизации рынка и нечестной конкуренции.

"При введении дополнительного сбора, бремя его оплаты фактически возлагается на официальных дистрибьюторов и импортеров. Однако не учитывается тот факт, что согласно исследованиям GFK, каждый третий смартфон и телевизор ввозится в Украину без надлежащего декларирования и реализуется без соблюдения действующих норм "однодневными" предприятиями. Возложение дополнительного сбора на прозрачный бизнес, который надлежащим образом уплачивает налоги и таможенные платежи, приводит к нарушению принципа честной конкуренции на рынке и ухудшение инвестиционного климата страны", - говорится в письме СУП.

Ассоциация предприятий информационных технологий Украины отмечает в обращении к властям, что сбор должен остаться исключительно на определенные типы материальных носителей, которые могут использоваться для осуществления и хранения копий объектов авторского права, а "дополнительный налог" на оборудование для потребителей должен быть отменен.

Американская торговая палата в Украине отмечает, что поддерживает инициативу и надеется, что законопроект 4537 примут в первом чтении и в целом.

В целом же, бизнес-ассоциации уверены, что законопроект будет способствовать совершенствованию существующей системы сбора отчислений, прозрачному и эффективному распределению вознаграждения правообладателям, установит обоснованность таких собраний, через фиксацию размера максимальных процентов тарифов, а полномочия их установления передаст в Кабинет министров Украины уменьшит количество судебных споров между импортерами и уполномоченными организациями коллективного управления, отсутствие прозрачности в работе которых негативно влияют на инвестиционный климат Украины.