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Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги

Вівторок 20 серпня 2024 19:27
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Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги
Автор: Олександр Мороз

Спільнота Європейської бізнес асоціації звернулася до енергетичного регулятора із проханням не підтримувати скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EBA.

Експерти асоціації вважають, що такий крок може серйозно вдарити по українських підприємствах.

"Наслідками прийняття даного рішення НКРЕКП стане зростання витрат ряду підприємств на електроенергію, що в подальшому, призведе до підвищення цін на продукцію, що робить продовження випуску ряду продукції економічно нерентабельним, що спричинить повну зупинку деяких виробництв", - попереджають у Європейській бізнес асоціації.

Бізнес також називає скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги критичною помилкою для української економіки в цілому. На думку експертів Асоціації, це рішення йде в розріз з європейською практикою – у ЄС таких класів більше, ніж в Україні зараз.

"Беручи до уваги переговори щодо вступу України до Євросоюзу, бізнес вважає за необхідне вдосконалити систему класифікації споживачів за класами напруги, а не скасовувати її", - наголосили у ЄБА.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП розглядала можливість змінити формування тарифів на розподіл електроенергії та скасувати поділ споживачів на класи за рівнем напруги. Однак, тоді Нацкомісія не підтримала це рішення. Зараз НКРЕКП знову повернулася до розгляду цього питання.

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Електроенергія EBA - The European Business Association ("ІБіЕй")
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