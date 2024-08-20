Бизнес просит НКРЭКУ выступить против отмены разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения

Сообщество Европейской бизнес ассоциации обратилось к энергетическому регулятору с просьбой не поддерживать отмену разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EBA .

Эксперты ассоциации считают, что такой шаг может серьезно ударить по украинским предприятиям.

"Последствиями принятия данного решения НКРЭКУ станет рост расходов ряда предприятий на электроэнергию, что в дальнейшем приведет к повышению цен на продукцию, что делает продолжение выпуска ряда продукции экономически нерентабельным, что повлечет за собой полную остановку некоторых производств", - предупреждают в Европейской бизнес ассоциации.

Бизнес также называет отмену разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения критической ошибкой украинской экономики в целом. По мнению экспертов Ассоциации, это решение идет в разрез с европейской практикой – у ЕС таких классов больше, чем в Украине сейчас.

"Принимая во внимание переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, бизнес считает необходимым усовершенствовать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не отменять ее", - подчеркнули в ЕБА.

Напомним, в июле НКРЭКУ рассматривала возможность изменить формирование тарифов на распределение электроэнергии и отменить разделение потребителей на классы по уровню напряжения. Однако тогда Нацкомиссия не поддержала это решение. Сейчас НКРЭКУ снова вернулась к рассмотрению этого вопроса.