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Бізнес пропонує залучити банки для погашення заборгованості на ринку електроенергії, - ЕВА

Фото: бізнес пропонує залучити банки для погашення заборгованості на ринку електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду України з пропозицією використати високу ліквідність банківської системи для погашення заборгованості на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EBA.

Проблема накопичення боргів суттєво непокоїть бізнес та негативно впливає як на підготовку до осінньо-зимового періоду, так і на залучення нових інвестицій в галузь.  
"Експерти асоціації звертають увагу на те, що ця заборгованість за ланцюжком поширюється на весь ринок е/е: операторів системи розподілу, "Укренерго", "Гарантований покупець" і виробників з ВДЕ. Відповідно, ЄБА вважає розв'язання цієї проблеми вкрай важливим і нагальним питанням, яке потребує максимального залучення всіх зацікавлених сторін", - зазначають в ЄБА.  
 
На думку компаній-членів асоціації, одним з варіантів швидкого вирішення цієї проблеми, яке обговорюється в експертних колах, може бути використання високої ліквідності українських банків для надання цільового фінансування "Енергоатому". 
 
"Як результат – швидке погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець" та планове повернення позичальником кредитних коштів за рахунок доходу від поточної діяльності. Таким чином, ринок насититься ліквідністю перед початком опалювального сезону та буде змога погасити заборгованості перед інвесторами в розподілену генерацію", - підкреслюють в асоціації. 
 
Раніше головний експерт із відновлюваної енергетики Проєкту енергетичної безпеки USAID Олександр Мартинюк заявив, що борги в енергетиці зменшують бажання інвесторів будувати нові електростанції. Ексзаступник міністра енергетики Олексій Рябчин також вважає, що борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі.

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