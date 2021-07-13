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Бизнес призвал нардепов доработать законопроект о криминализации контрабанды

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Киев, Вторник 13 июля 2021 11:11
Бизнес призвал нардепов доработать законопроект о криминализации контрабанды Фото: предприниматели просят отправить законопроект о криминализации контрабанды на доработку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Законопроект о криминализации контрабанды (№5420) предоставляет госорганам контроля новые рычаги давления на бизнес. Поэтому его нужно доработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Американской торговой палаты.

В обращении отмечается, что законопроект, который парламент будет рассматривать в первом чтении, направлен на установление уголовной ответственности не только за незаконное перемещение подакцизных товаров, а также предусматривает такую ​​ответственность за недостоверное декларирование товаров.

В частности предложенная в законопроекте редакция статьи 2014 УК Украины допускает уголовное наказание даже за неумышленные ошибки в таможенных декларациях.

По мнению бизнес-ассоциаций такая редакция на практике означает, что служащие таможни будут заниматься не таможенным оформлением товаров и проверкой деклараций, а поиском формальных причин отказать в оформлении, чтобы обезопасить в первую очередь себя от возможных обвинений в содействии в недостоверном декларировании. Ведь для них предусмотрено наказание от 7 до 11 лет тюрьмы. Эта же норма предусматривает возможность привлечь к уголовной ответственности даже при отсутствии вреда для государства.

Бизнес-сообщество убеждено, что принимать №5420 в существующей редакции невозможно, поскольку вместо реальной борьбы с контрабандой и схемами при таможенном оформлении, именно бизнес окажется в заложниках произвола органов государственной власти.

В то же время в обращении отмечается, что бизнес поддерживает намерения власти бороться со схемами при ввозе и оформлении подакцизных товаров, но не ценой чрезмерного давления на самих предпринимателей. Принятие документа без доработки и без учета замечаний и предложений, изложенных в заключении налогового комитета ВР недопустимо. Бизнес обращается к народным депутатам с призывом доработать законопроект №5420 о криминализации контрабанды и тогда направить его на повторное первое чтение.

Под обращением подписались Американская торговая палата в Украине, Ассоциация налогоплательщиков, Федерация работодателей Украины и Ассоциация профессиональных таможенных посредников, а также профильное сообщество - Общественный совет при ГТС Украины и Общественный совет при Минфине Украины.

Напомним, Верховная рада уже во вторник, 13 июля, планирует рассмотреть в первом чтении проект закона №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду как неотложный законопроект о возвращении уголовной ответственности за товарную контрабанду, а также недостоверное декларирование товаров (№5420).

Детальнее про то, что предусматривает предложенный президентом законопроект, поможет ли уголовная ответственность в борьбе с контрабандой и как к идее ее криминализации относятся украинцы - читайте в статье РБК-Украина.

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