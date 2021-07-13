Бізнес закликав нардепів доопрацювати законопроект про криміналізацію контрабанди

Законопроект про криміналізацію контрабанди (№5420) надає держорганам контролю нові важелі тиску на бізнес. Тому його треба доопрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Американської торговельної палати (ACC).

У зверненні зазначається, що законопроект, який парламент розглядатиме в першому читанні, спрямований на встановлення кримінальної відповідальності не лише за незаконне переміщення підакцизних товарів, а також передбачає таку відповідальність за недостовірне декларування товарів.

Зокрема запропонована в законопроекті редакція статті 2014 КК України допускає кримінальне покарання навіть за ненавмисні помилки в митних деклараціях.

На думку бізнес-асоціацій така редакція на практиці означатиме, що службовці митниці будуть займатися не митним оформленням товарів та перевіркою декларацій, а пошуком формальних причин відмовити в митному оформленні, щоб убезпечити в першу чергу себе від можливих звинувачень у сприянні в недостовірному декларуванні. Адже для них передбачене покарання від 7 до 11 років за гратами. Ця ж норма передбачає можливість притягти до кримінальної відповідальності навіть за відсутності шкоди для держави.

Бізнес-спільнота переконана, що ухвалювати №5420 в такій редакції неможливо, оскільки замість реальної боротьби з контрабандою та схемами при митному оформленні, саме бізнес опиниться в заручниках свавілля органів державної влади.

Водночас у зверненні наголошується, що бізнес підтримує наміри влади боротися зі схемами при ввезенні та митному оформленні підакцизних товарів, але не ціною надмірного тиску на самих підприємців. Ухвалення документу без доопрацювання та без врахування зауважень і пропозицій, викладених у висновку податкового комітету ВР є неприпустимим. Бізнес звертається до народних депутатів із закликом доопрацювати законопроект №5420 про криміналізацію контрабанди і тоді направити його на повторне перше читання.

Під зверненням підписались Американська торговельна палата в Україні, Асоціація платників податків, Федерація роботодавців України та Асоціація професійних митних посередників, а також профільна спільнота - Громадська рада при ДМС України та Громадська рада при Мінфіні України.