Бізнес привітав кроки влади в боротьбі з нелегальним ринком тютюну і чекає судові рішення

Проблема існування нелегального тютюнового бізнесу спотворює чесну конкуренцію та становить велику проблему для країни та, зокрема, її економіки, на якій вже тривалий час акцентує увагу прозорий бізнес, що працює в країні.

"Протягом останніх декількох років Європейська бізнес асоціація неодноразово зверталась до органів державної влади та правоохоронних органів із проханням запровадити ефективні заходи виявлення нелегальних підприємств, сприяти ефективній боротьбі з тіньовою сектором економіки, більше того, розглянути посилення відповідальності за виробництво та торгівлю нелегальною тютюновою продукцією. На превеликий жаль, до останнього часу дана проблема не отримувала належної уваги", - наголосили в EBA.

Водночас в асоціації заявили, що протягом серпня-вересня 2022 року в країні спостерігаються досить активні дії правоохоронних органів щодо виявлення тіньового ринку тютюнової продукції.

"Зокрема, підрозділами правоохоронних органів було виявлено низку місць виробництва нелегальної тютюнової продукції, зокрема в Одеській області та Дніпрі, та вилучено значні обсяги підробок відомих світових брендів, сировини, обладнання та пакування, що використовувались при виробництві нелегальної продукції. Наразі кілька доволі масштабних справ було передано до суду і прозорий бізнес сподівається на справедливі та законні рішення, які призведуть до скорочення частки нелегальної тютюнової продукції вже наприкінці цього року. Більше того, бізнес очікує активних дій щодо боротьби з тіньовими ринками і в інших секторах економіки, адже, за різними підрахунками, її рівень складає від 30% до 60% залежно від сектору, що, безумовно, дуже підриває економічну стійкість країни, що, тим паче, недопустимо в такий складний для країни час", - додали в асоціації.