Бизнес присоединился к формированию экологической программы Украины, - ФРУ

Федерация работодателей Украины (ФРУ) на заседании комитета экологии и развития "зеленой" экономики презентовала новый документ - "Визию бизнеса по основным законодательным инициативам и политикам в сфере окружающей природной среды, климату и уменьшению выбросов парниковых газов". Этот документ содержит позицию украинских компаний, которые обеспечивают работой большинство украинцев, относительно законопроектов в сфере экологии, которые разработала власть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте ФРУ, где и представлен новый документ.

"Визия - это указатель, который будет определять видение и предложения украинских работодателей относительно основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей среды и вопросов климата. С презентацией может ознакомиться широкий круг стейкхолдеров: общественные организации, профессиональные экологические ассоциации, международные партнеры, бизнес, представители правительства и Верховной рады", - объяснил инициативу гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

Он отметил, что документ будет "живым" и будет постоянно меняться, то есть у власти всегда будет возможность отслеживать актуальную позицию работодателей.

В настоящее время Визия содержит позицию украинских компаний по главным экологическим законопроектам, зарегистрированным в Верховной раде и представленным к рассмотрению в ЕС. Среди них - проекты по механизму пограничной углеродной корректировки (СВАМ), законопроекты относительно рынка древесины, государственного экологического контроля, управления отходами, экологического страхования, государственной экоинспекции и т.д.

По каждому из проектов участники Федерации работодателей сформировали четкую позицию, нашедшую свое отражение в документе. В частности, там четко указывается, какие нормы могут быть использованы для давления на бизнес, какие - превратиться со временем в коррупционную схему, а какие содержат нереальные с точки зрения экономики сроки выполнения. Таким образом, в ФРУ надеются совместно с властями наработать действенное экологическое законодательство, которое действительно будет защищать экологию и не будет препятствовать пути развития и модернизации украинских предприятий.