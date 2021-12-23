Бізнес долучився до формування екологічної програми України, - ФРУ

Федерація роботодавців України (ФРУ) на засіданні комітету екології та розвитку "зеленої" економіки презентувала новий документ - "Візію бізнесу стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього природного середовища, клімату і зменшення викидів парникових газів". Цей документ містить позицію українських компаній, які забезпечують роботою більшість українців, щодо законопроєктів у сфері екології, які розробила влада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті ФРУ, де й представлений новий документ.

"Візія - це дороговказ, який визначатиме бачення та пропозиції українських роботодавців стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього середовища та питань клімату. Із презентацією може ознайомитись широке коло стейкхолдерів: громадські організації, професійні екологічні асоціаціі, міжнародні партнери, бізнес та, звісно ж, представники уряду та Верховної ради", - пояснив ініціативу гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.

Він зазначив, що документ буде "живим" і постійно змінюватиметься, тобто у влади завжди буде змога відслідковувати актуальну позицію роботодавців.

Наразі Візія містить позицію українських компаній щодо найголовніших екологічних законопроектів, зареєстрованих у Верховній раді та поданих до розгляду у ЄС. Серед них - проекти щодо механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ), законопроекти щодо ринку деревини, державного екологічного контролю, управління відходами, екологічного страхування, державної екоінспекції тощо.

По кожному з проектів учасники Федерації роботодавців сформували чітку позицію, яка знайшла своє відображення у документі. Зокрема, там чітко вказується, які норми можуть бути використані для тиску на бізнес, які - перетворитися з часом на корупційну схему, а які містять нереальні з точки зору економіки терміни виконання. У такий спосіб у ФРУ сподіваються спільно зі владою напрацювати дієве екологічне законодавство, яке дійсно захищатиме екологію і не чинитиме перешкод на шляху розвитку та модернізації українських підприємств.