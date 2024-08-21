Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації

"Бізнес за половину року в Україні побудував близько 200 мегават сонячних станцій – це одна п'ята від потужності енергоблоку атомної електростанції. І це якраз такі електростанції для покриття власних потреб", - сказав Ігнатьєв.

За його словами, будували таку генерацію в першу чергу готелі, рітейл, великі торгівельні центри, офісні і складські приміщення тощо.

"Тобто тенденція позитивна є. А військовий стан і постійні обстріли нашої енергосистеми стали стимулом створення таких проектів, в першу чергу для бізнесу", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що прооекти зеленої енергетики реалізуються ще й в соціальній сфері за допомогою муніципалітетів.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

На думку експертів, в Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії "Енергоатом" на ринку електроенергії. Зазначається, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.