У бизнес-омбудсмена и в Совете предпринимателей поддержали мировую Кабмина и "Филип Моррис"

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Соглашение касается урегулировании спора с ГФС на общую сумму в 635 млн грн

В Совете бизнес-омбудсмена и Совете предпринимателей при Кабинете министров позитивно оценивают распоряжение правительства, принятое 5 декабря 2018 г., о подписании мирового соглашения между Украиной и компанией "Филип Моррис". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Соглашение касается урегулировании спора с Государственной фискальной службой (ГФС) Украины на общую сумму в 635 млн грн.

"Мы считаем это очень позитивным шагом. Совет бизнес-омбудсмена с самого начала работал над этим делом вместе с Министерством финансов. И с самого начала нам было очевидно, что ГФС не верно трактует ситуацию", – заявила заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

По ее словам, это позитивный сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении, хотя и не так быстро, как хотелось.

"Украине нужно усиливать защиту прав инвесторов. У нас со многими странами подписаны соответствующие соглашения. Но авторитетные компании-инвесторы жалуются в международные арбитражи, что эти соглашения не выполняются. Уровень легкости ведения бизнеса определяется не только рейтингами, но и умением решать подобные проблемы", – уверена Короткая.

С ней согласен и глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонид Козаченко.

"Филип Моррис – известная публичная компания, которая избегает любых скандалов и очень законопослушна. И когда появились данные обвинения, компания продемонстрировала максимальную открытость, предоставила государству максимум информации, чтобы убедить в отсутствии каких-либо нарушений. Компания смогла доказать свою правоту, и государство в данной ситуации приняло непростое, но абсолютно правильное решение", – заявил Козаченко.

Главы Совета предпринимателей отметил, что этот позитивный опыт нужно распространять на средний и малый бизнес, которые вынуждены пока тратить огромные деньги на конфликты с государством вместо возможности подписания мировых соглашений.

"Думаю, данного решения правительства достаточно, чтобы поставить точку в этом споре. Это лучше, чем продолжать спор в судебной плоскости – от этого государство только проиграет. К тому же позицию компании поддержали и бизнес-ассоциации, международные организации, посольства – если бы были какие-либо сомнения в правоте компании, они вряд ли бы поддержали ее", – уверен Козаченко.

В свою очередь, заместитель бизнес-омбудсмена Короткая пообещала, что в Совете бизнес-омбудсмена продолжат отслеживать ситуацию по данному делу, а также по подобным спорам между бизнесом и государством.

Как известно, Государственная фискальная служба в 2016 году опротестовала использование компанией "Филип Моррис Украина" в 2015-2016 гг. режима таможенной переработки и потребовала доплатить 635 млн грн налогов и штрафов, несмотря на то, что ранее Харьковская таможня позволила компании работать в данном режиме. Позиция компании также была согласована с Министерством финансов и Департаментом организации таможенного контроля ГФС.

Конфликт ГФС с "Филип Моррис Украина" привлек внимание ряда европейских стран. Так, глава Департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бурхальтер летом 2017 г. передал президенту Украины официальное письмо, в котором атака на "Филип Моррис Украина" была названа "несправедливой, безпрецедентной и разрушительной". Афилированные компании "Филип Моррис" в Украине входят в число крупнейших налогоплательщиков страны.

За прошлый год они уплатили более 15.4 млрд грн налогов. Со своей фабрики в Харьковской области компания экспортирует свою продукцию в шесть стран мира, в т. ч. в Японию и Саудовскую Аравию. В Украине компания обеспечивает более 1300 рабочих мест.