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У бізнес-омбудсмена та у Раді підприємців підтримали мирову Кабміну і "Філіп Морріс"

Новини » Економіка    10.12.2018 - 12:13
У бізнес-омбудсмена та у Раді підприємців підтримали мирову Кабміну і "Філіп Морріс"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Угода стосується врегулювання спору з ДФС на загальну суму 635 млн грн

У Раді бізнес-омбудсмена та Раді підприємців при Кабінеті міністрів позитивно оцінюють розпорядження уряду, прийняте 5 грудня 2018 р., про підписання мирової угоди між Україною і компанією "Філіп Морріс". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Угода стосується врегулювання спору з Державною фіскальною службою (ДФС) України на загальну суму 635 млн грн.

"Ми вважаємо це дуже позитивним кроком. Порада бізнес-омбудсмена з самого початку працював над цією справою разом з Міністерством фінансів. І з самого початку нам було очевидно, що ДФС не вірно трактує ситуацію", – заявила заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

За її словами, це позитивний сигнал про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, хоча і не так швидко, як хотілося.

"Україні потрібно посилювати захист прав інвесторів. У нас з багатьма країнами підписані відповідні угоди. Але авторитетні компанії-інвестори скаржаться в міжнародні арбітражі, що ці угоди не виконуються. Рівень легкості ведення бізнесу визначається не тільки рейтингами, але і умінням вирішувати подібні проблеми", – впевнена Коротка.

З нею згоден і голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леонід Козаченко.

"Філіп Морріс – відома публічна компанія, яка уникає будь-яких скандалів і дуже законослухняна. І коли з'явилися дані звинувачення, компанія продемонструвала максимальну відкритість, надала державі максимум інформації, щоб переконати у відсутності будь-яких порушень. Компанія змогла довести свою правоту, і держава в даній ситуації ухвалив непросте, але абсолютно правильне рішення", – заявив Козаченко.

Голова Ради підприємців зазначив, що цей позитивний досвід потрібно поширювати на середній і малий бізнес, які змушені поки витрачати величезні гроші на конфлікти з державою замість можливості підписання мирових угод.

"Думаю, цього рішення уряду достатньо, щоб поставити крапку в цій суперечці. Це краще, ніж продовжувати спір у судовій площині – від цього держава тільки програє. До того ж позицію компанії підтримали і бізнес-асоціації, міжнародні організації, посольства – якби були якісь сумніви у правоті компанії, вони навряд чи б підтримали її", – упевнений Козаченко.

У свою чергу, заступник бізнес-омбудсмена Коротка пообіцяла, що в Раді бізнес-омбудсмена продовжать відстежувати ситуацію по даній справі, а також по подібних спорах між бізнесом і державою.

Як відомо, Державна фіскальна служба в 2016 році опротестувала використання компанією "Філіп Морріс Україна" в 2015-2016 рр.. режиму митної переробки і зажадала доплатити 635 млн грн податків і штрафів, незважаючи на те, що раніше Харківська митниця дозволила компанії працювати в цьому режимі. Позиція компанії також була узгоджена з Міністерством фінансів та Департаментом організації митного контролю ДФС.

Конфлікт ДФС з "Філіп Морріс Україна" привернув увагу ряду європейських країн. Так, глава Департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Бурхальтер влітку 2017 р. передав президенту України офіційний лист, в якому атака на "Філіп Морріс Україна" була названа "несправедливою, безпрецедентною і руйнівною". Афілійовані компанії "Філіп Морріс" в Україні входять в число найбільших платників податків країни.

За минулий рік вони сплатили понад 15,4 млрд грн податків. Зі своєї фабрики в Харківській області компанія експортує свою продукцію у шість країн світу, в т. ч. в Японії та Саудівської Аравії. В Україні компанія забезпечує понад 1300 робочих місць.

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