Бізнес-лідери на PRNext’25 3 квітня обговорять реіндустріалізацію, інновації та репутацію

Уже цього тижня на форумі PRNext’25 зійдуться представники компаній, які є обличчям і лідерами української промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

Учасники дискусійної панелі "Індустріальна Україна: міф, реальність чи втрачений шанс" проаналізують, чи справді ми ще маємо шанс на реідустріалізацію та глобальну конкурентоспроможність промислової продукції, чи це лише красива легенда та ностальгічні спогади.

"Індустріальна Україна - це словосполучення звучить водночас як спогад, обіцянка та виклик. Чи була вона насправді такою, якою ми її пам’ятаємо 3, 5, 10, 30 років тому, і що від неї залишилося зараз? Чи ми остаточно втратили шанс на потужну індустріальну державу, чи все ще попереду? Будемо шукати відповіді разом: час відвертої розмови, де міфи зустрінуться із фактами, а минуле - з амбіціями майбутнього", - анонсував контент панелі на PRNext’25 її модератор - Юрій Гусєв, головний редактор журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Учасники дискусії репрезентують галузевий зріз настроїв українських бізнес-флагманів, котрі не просто тримаються на плаву, а перетворюють кризові виклики на драйвер розвитку та трансформацій. "Метінвест", ІНТЕРПАЙП, Нова пошта, "Атлон Авіа" та "Нові Продукти" - великі бізнеси, які у 2025 році формують не лише ринки, а й бачення майбутнього.

Тож, на PRNext’25 Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи "Метінвест", говоритиме про трансформацію важкої промисловості, яка до 2022 року була основою українського експорту. Чи залишилася вона такою сьогодні і чи справді волонтерська активність компаній і стійкість українського бізнесу змінюють ставлення до нього на міжнародній арені.

Людмила Новак, директорка з комунікацій ІНТЕРПАЙП, порушить питання логістичного колапсу, який спричинила війна, та пошуку нових ринків. Цей кейс - не просто історія про сталь і труби, а про здатність адаптуватись і утримати своє місце у глобальній грі.

Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній NOVA, поділиться унікальним досвідом трансформації та масштабування бренда, що вражає своєю швидкістю й амбіціями. Сьогодні Нова пошта - це не лише логістика, але й потужна екосистема, котра об’єднує IT-інновації, фінансові сервіси й авіаційні технології, змінюючи стандарт ведення бізнесу в Україні та на міжнародній арені.

Олена Сниткова, керівниця напрямку комунікацій у НВП "Атлон Авіа", представить перспективу military tech - галузі, яка в очах багатьох уже більше, ніж просто оборонний актив. MilTech може стати опорою нового етапу індустріалізації України на основі проривних інновацій, які проходять випробування застосуванням у реальних бойових умовах. Чи готова індустрія до масштабування та що їй для цього потрібно?

Віталій Ткаченко, директор з маркетингу зовнішніх ринків ГК «Нові Продукти», яка працює у сфері FMCG-food&drinks, приєднується до дискусії про ще одну ключову вісь української економіки - харчову промисловість. Чи може Україна стати глобальним гравцем у цій сфері та провайдером інновацій, долаючи торговельні й логістичні бар’єри та вибудовуючи бренд Made in Ukraine?

У завершальному бліцопитуванні кожен спікер дасть власну візію щодо головного питання: як одним реченням зацікавити західних партнерів інвестувати в українську промисловість уже зараз?

Отже, це буде дискусія без романтики та мрійництва, а з чітким розумінням: Україна, яка виграє війну, має виграти і битву за індустрію.

Якщо вам не байдуже, якою буде неоіндустріальна Україна, хто формуватиме нові стандарти довіри, брендів і репутації та їхній глобальний експорт - не пропустіть PRNext’25, який стартує в четвер, 3 квітня, о 10:00.