Бизнес-лидеры на PRNext'25 3 апреля обсудят реиндустриализацию, инновации и репутацию

Уже на этой неделе на форуме PRNext'25 сойдутся представители компаний, которые являются лицом и лидерами украинской промышленности.

Участники дискуссионной панели "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс" проанализируют, действительно ли у нас еще есть шанс на реидустриализацию и глобальную конкурентоспособность промышленной продукции, или это лишь красивая легенда и ностальгические воспоминания.

"Индустриальная Украина - это словосочетание звучит одновременно как воспоминание, обещание и вызов. Была ли она на самом деле такой, какой мы ее помним 3, 5, 10, 30 лет назад, и что от нее осталось сейчас? Или мы окончательно потеряли шанс на мощное индустриальное государство, или все еще впереди? Будем искать ответы вместе: время откровенного разговора, где мифы встретятся с фактами, а прошлое - с амбициями будущего", - анонсировал контент панели на PRNext'25 ее модератор - Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Участники дискуссии представляют отраслевой срез настроений украинских бизнес-флагманов, которые не просто держатся на плаву, а превращают кризисные вызовы в драйвер развития и трансформаций. "Метинвест", ИНТЕРПАЙП, Новая почта, "Атлон Авиа" и "Новые Продукты" - крупные бизнесы, которые в 2025 году формируют не только рынки, но и видение будущего.

Поэтому на PRNext'25 Олег Давыденко, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест", будет говорить о трансформации тяжелой промышленности, которая до 2022 года была основой украинского экспорта. Осталась ли она такой сегодня и действительно ли волонтерская активность компаний и устойчивость украинского бизнеса меняют отношение к нему на международной арене.

Людмила Новак, директор по коммуникациям ИНТЕРПАЙП, поднимет вопрос логистического коллапса, который вызвала война, и поиска новых рынков. Этот кейс - не просто история о стали и трубах, а о способности адаптироваться и удержать свое место в глобальной игре.

Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний NOVA, поделится уникальным опытом трансформации и масштабирования бренда, который поражает своей скоростью и амбициями. Сегодня Новая почта - это не только логистика, но и мощная экосистема, которая объединяет IT-инновации, финансовые сервисы и авиационные технологии, меняя стандарт ведения бизнеса в Украине и на международной арене.

Елена Сныткова, руководитель направления коммуникаций в НПП "Атлон Авиа", представит перспективу military tech - отрасли, которая в глазах многих уже больше, чем просто оборонный актив. MilTech может стать опорой нового этапа индустриализации Украины на основе прорывных инноваций, которые проходят испытания применением в реальных боевых условиях. Готова ли индустрия к масштабированию и что ей для этого нужно?

Виталий Ткаченко, директор по маркетингу внешних рынков ГК "Новые Продукты", которая работает в сфере FMCG-food&drinks, присоединяется к дискуссии о еще одной ключевой оси украинской экономики - пищевой промышленности. Может ли Украина стать глобальным игроком в этой сфере и провайдером инноваций, преодолевая торговые и логистические барьеры и выстраивая бренд Made in Ukraine?

В завершающем блиц-опросе каждый спикер даст собственное видение главного вопроса: как одним предложением заинтересовать западных партнеров инвестировать в украинскую промышленность уже сейчас?

Итак, это будет дискуссия без романтики и мечтательности, а с четким пониманием: Украина, которая выиграет войну, должна выиграть и битву за индустрию.

Если вам не безразлично, какой будет неоиндустриальная Украина, кто будет формировать новые стандарты доверия, брендов и репутации и их глобальный экспорт - не пропустите PRNext'25, который стартует в четверг, 3 апреля, в 10:00.