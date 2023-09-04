Бізнес-клієнти Укргазбанку отримують кешбек за програмою ЄБРР

Український бізнес продовжує працювати попри повномасштабну війну, а Укргазбанк за участі ЄС та ЄБРР надає активну підтримку малим та середнім підприємствам для реалізації проєктів у межах ініціативи EU4Business. Програма підтримує українську економіку під час війни та допомагає українським компаніям досягти міжнародних стандартів виробництва.

Бізнес-клієнти банку, які скористались кредитами за цією програмою, отримали інвестиційну винагороду до 15% від суми кредиту. Програма має великий попит серед українських підприємців. Наразі Укргазбанк видав понад 70 таких кредитів. Найбільшу популярність програма здобула серед українських аграріїв, які активно інвестують в нову техніку. Причому, оцінивши переваги програми, деякі клієнти вже отримали за нею по декілька кредитів. Для отримання інвестиційної винагороди достатньо подати документи, що підтверджують цільове використання кредиту та реалізацію проєкту.

Кредити у сумі до 3 мільйонів євро (чи еквівалент у гривні) надаються на реалізацію інвестиційних проєктів у різних галузях економіки. В рамках програми банк фінансує як прості проєкти, які передбачають придбання сільськогосподарської техніки, вантажівок, електромобілів, виробничого обладнання тощо, так і більш складні проєкти з побудови виробничих ліній та комплексів. З детальними умовами програми можна ознайомитись на сайті банку за посиланням.

«Підтримка бізнесу для Укргазбанку є стратегічним напрямом. Завдяки державним та міжнародним програмам ми пропонуємо клієнтам різні фінансові рішення для реалізації їх інвестиційних проєктів. Так, за програмою ЄБРР підприємець може не лише залучити кошти для інвестицій у свій бізнес, а й після завершення реалізації проєкту отримати кешбек до 15% від суми кредиту, який він може направити на поточні потреби підприємства. До того ж цю програму можна комбінувати з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що робить кредитування ще вигіднішим для клієнтів», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Укргазбанк запрошує до співпраці підприємців, які бажають отримати інвестиційний кредит з винагородою.

Програма підтримується фондуванням Європейського Союзу за ініціативою EU4 Business Initiative.

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