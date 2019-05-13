Бизнес-империю Трампа могут оштрафовать на миллионы долларов

Нежелание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа бороться с изменением климата обойдется его бизнес-империи в многомиллионные штрафы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, власти города Нью-Йорка могут оштрафовать компанию The Trump Organization из-за большого количества загрязняющих веществ, которые выделяют здания.

Как сообщает издание, восемь объектов, принадлежащих Дональду Трампу в Нью-Йорке, не соответствуют новым правилам, которые разработали для сокращения выбросов парниковых газов. Это означает, что компании The Trump Organization грозят штрафы в размере 2,1 млн долларов в год начиная с 2030 года, если только ее здания не станут более экологически чистыми.

Trump Tower Trump Building

Крупнейшим потенциальным нарушителем является "Международная гостиница и башня Трампа" (Trump International Hotel & Tower) - 174,6-метровый небоскреб, который возвышается над юго-западным углом Центрального парка. Здание будет оштрафовано на 850 871 долларов в год, если оно не станет более энергоэффективным.

Отметим, городской совет Нью-Йорка принял изменения в законодательстве в апреле этого года. Новые штрафы направлены на сокращение согревающих планету выбросов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что летом 2017 года США официально заявили о выходе из климатического соглашения, которое подписали в Париже в 2015 году. Документ определяет всемирный план действий по сдерживанию глобального потепления. 170 стран обязались принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Позже президент США Дональд Трамп допускает возвращение страны в Парижское соглашение по климату. В частности, он отметил, что Парижское соглашение по климату было для США "катастрофой".