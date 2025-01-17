Бізнес-імперія "Континіум". Що стоїть за запеклими баталіями за спадок Єремеєва

Після раптової смерті у 2015 році впливового бізнесмена Ігоря Єремеєва бізнес-імперія "Континіум", яка включає одного з найбільших гравців на паливному ринку України — мережу автозаправок WOG, опинилася в центрі справжньої юридичної та судової епопеї. Детальніше — в матеріалі РБК-Україна.

Родина бізнесмена зіткнулася зі складним процесом отримання контролю над частиною активів фінансово-промислової групи, які Єремеєву.

Діти, прямі спадкоємці, через партнерів бізнесмена, зокрема Степана Івахіва та Сергія Лагура, були виключені зі списку акціонерів WOG і фактично не отримали нічого з мільйонних активів батька. Більш досвідчені "акули бізнесу" переграли нащадків свого колишнього партнера, привласнивши 25% частку групи компаній WOG Holding на свою користь.

На прикладі багаторічних судових баталій, що охопили вже пів світу — від України до Кіпру та Віргінських островів, можна яскраво проілюструвати проблеми корпоративного управління в Україні. Тим більше коли йдеться про сотні мільйонів доларів. На якому етапі перебуває найгучніша справа про розподіл спадщини?

Восени 2024 року Верховний суд ухвалив постанову, яка може змінити хід багаторічної боротьби за спадок Ігоря Єремеєва. Колегія суддів визнала недійсним договір про поділ майна, укладений між нардепом Степаном Івахівим і його колишньою дружиною 30 вересня 2021 року, підтримавши таким чином вдову бізнесмена.

Вона стверджувала, що Степан Івахів безоплатно передав корпоративні права на активи групи "Континіум", 25% якої належали Єремеєву, на користь своєї екс-дружини на підставі договору про поділ майна при розлученні, щоб уникнути можливого розподілу спадку з вдовою та дітьми Ігоря Єремеєва.

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які відмовилися визнавати цей договір недійсним, і направив справу на повторний розгляд. Очевидно, що справа про корпоративні активи та контроль над групою компаній WOG отримала новий виток. Але все по черзі.

Хто такий Ігор Єремеєв?

Сьогодні, майже через десятиліття після смерті Ігоря Єремеєва та наступного періоду значних потрясінь, не кожен одразу згадає, ким був цей бізнесмен і яку роль він відігравав в українському бізнесі та політиці.

Уродженець невеликого села Острожець і випускник Рівненського національного університету водного господарства за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", Ігор Єремеєв у 24 роки, у 1992 році, разом зі своїм студентським другом Степаном Івахівим заснував у рідному селі приватне підприємство "Континіум" і став його директором. Напрямок бізнесу, який обрали молоді підприємці, був багатообіцяючим — сфера палива та енергетики.

У наступні роки підприємство, що починалося з невеликих напівпідпільних автозаправних станцій, стрімко розвивалося, щороку поглинаючи інші компанії подібного профілю. А у 2000 році Єремеєв та Івахів уклали угоду про спільний бізнес з акціонерами Дрогобицького НПЗ Сергієм Лагуром і Петром Димінським. Таким чином, компанія "Континіум" отримала у своєму розпорядженні власний нафтопереробний завод.

Укріплена фінансово-промислова група досить швидко стала одним із лідерів паливного ринку не лише України, а й Східної Європи. За даними Державної податкової служби України, в останні роки життя Єремеєва до складу фінансово-промислової групи "Континіум" входило 224 компанії, причому не лише паливної, а й молочної та девелоперської сфери.

Окрім бізнесу, Єремеєв активно займався політикою: тричі був народним депутатом і мав репутацію впливового гравця в регіональній та національній політиці. Вперше він став депутатом Ради у 2002 році, вигравши вибори в одномандатному окрузі на Волині, входив до фракції "Аграрної" (згодом — "Народної") партії Володимира Литвина, другий раз був обраний у 2012 році в тому ж виборчому окрузі як самовисуванець. Утретє він потрапив до парламенту в тому ж виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 2014 року, очоливши депутатську групу "Воля народу".

Фото: Ігор Єремеєв

Таким чином, з початку 2000-х років і до своєї смерті Єремеєв був одним із найбагатших і найвпливовіших діячів свого часу. Його несподівана смерть (бізнесмен помер у серпні 2015 року в результаті падіння з коня і травми голови) стала для багатьох шоком і початком багаторічної судової тяганини за право розпоряджатися його майном, оскільки покійний не залишив заповіту.

У Єремеєва залишилися дружина Тетяна та двоє дітей. 25-відсоткова частка спадщини Єремеєва в групі "Континіум" оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Попри те, що його частка в групі залишалася юридично незмінною, партнери бізнесмена — Степан Івахів та Сергій Лагур — фактично взяли управління на себе.

Як все починалося

Невдовзі після смерті Єремеєва його партнери Івахів і Лагур стали керувати офшорним трастом R&S Trust на Британських Віргінських Островах, про який піде мова нижче. У цей траст були передані корпоративні права на частину компаній групи "Континіум", які належали покійному бізнесмену. Вдова Єремеєва стверджує: траст був створений без відома її сім’ї, більше того — його діяльність позбавила спадкоємців можливості контролювати активи.

У випадку з групою "Континіум" R&S Trust виступав формальним власником активів, а сім’я Єремеєва була лише бенефіціаром, що на практиці означає відсутність реальних управлінських повноважень.

Саме з того моменту вдова Єремеєва ініціювала судові процеси як в Україні, так і за кордоном, заявивши, що створення трасту було незаконним, а нотаріуси в Україні сприяли оформленню документів на користь Івахіва та Лагура.

Фото: Степан Івахів

Акції групи компаній WOG Holding Ltd є найбільш цінною частиною активів трасту. Передбачалося, що у разі смерті чи втрати дієздатності Єремеєва Сергій Лагур мав стати довіреною особою. Протягом шести місяців після цієї події Лагур мав призначити кваліфіковану та авторитетну довірену особу замість себе, а протектором (захисником прав та інтересів) мав стати Степан Івахів.

Однак вдова бізнесмена впевнена, що це всього лише "легенда", і за життя її чоловік ніколи не створював ніякого трасту. Ба більше, про його існування сім’я дізналася лише у 2016 році.

Порушена довіра

Щоб розібратися ситуації, пов’язаній зі спадком бізнесмена, слід повернутися у 2013 рік, коли після реструктуризації на Британських Віргінських Островах, у Нідерландах та на Кіпрі власність WOG Group була розподілена між чотирма акціонерами у рівних частках по 25% акцій.

Після цього, за версією Івахіва та Лагура, у 2014 році він сам створив R&S Trust для своїх дітей, Романа та Софії, який включав акції компаній Yudelle Asset Holdings, WOG Holding Ltd, а також інші активи групи "Континіум".

Хай там як, одразу після смерті Єремеєва в серпні 2015 року його партнери почали діяти на випередження: Лагура було призначено довіреною особою R&S Trust, а Івахіва — захисником трасту. Проте вже у 2016 році замість Лагура право управляти трастом передали компанії Estera Corporate Services Ltd, що посилило контроль Івахіва над активами, а роль спадкоємців Єремеєва, навпаки, стала номінальною.

Фото: Сергій Лагура

Про компанію Estera Corporate Services Ltd варто сказати окремо. Це міжнародний провайдер корпоративних і трастових послуг, який фігурував у офшорних справах. Ба більше, компанія брала участь у сумнівних фінансових схемах, включаючи випадки шахрайства та відмивання грошей. Юристи стверджують, що Estera може виступати "кишеньковою" компанією для певних клієнтів, забезпечуючи їм конфіденційність і контроль над активами, що перебувають у трастах.

Зазначимо, що Estera також згадується у матеріалах Paradise Papers — масштабного міжнародного витоку документів 2017 року, що складався з понад 13 мільйонів файлів. Цей витік розкрив інформацію про приховані фінансові операції, ухилення від сплати податків і використання офшорних зон впливовими людьми по всьому світу — від британської королеви Єлизавети до експрезидента України Петра Порошенка.

У результаті ще у 2017 році на Британських Віргінських Островах, де було зареєстровано траст, розпочалися перші судові розгляди. Родина Єремеєва, як бенефіціари R&S Trust, почала сумніватися у діях управлінців і скаржитися на неналежне інформування про їхні дії щодо активів трасту. Ще одним тригером конфлікту стала продаж Івахіву та Лагуру у 2017 році всіх акцій, які належали Петру Димінському. Після цього компанії Kuffry Assets Holding Івахіва та Ramnisa Holdings Лагура володіли вже по 37,5% власності WOG Group кожна. Фактично, всі ключові рішення з того часу ухвалювалися в інтересах Івахіва та Лагура, тоді як "третя сторона" залишалася осторонь.

При цьому, згідно зі Статутом і акціонерною угодою, саме компанія Єремеєва Yudelle мала переважне право купівлі акцій Димінського. Однак Estera не проконсультувалася з бенефіціарами трасту щодо цього важливого рішення, а звернулася за порадою до Івахіва як до захисника трасту. Таким чином, спадкоємці Єремеєва фактично були усунуті від отримання доходів від групи "Континіум" за обставин, коли траст нібито було створено саме на користь дітей бізнесмена.

Втім, у результаті розгляду справи закордонний суд наклав заборону на розпорядження активами трасту до остаточного вирішення спору, після чого судові розгляди продовжилися.

Бенефіціари у вигнанні

У 2021 році відбувся наступний етап епопеї, який ще більше заплутав ситуацію з активами трасту. Власники двох ключових компаній, які володіли акціями WOG Holding Ltd, — Kuffry Assets Holding Івахіва та Ramnisa Holdings Лагура з частками по 37,5% власності WOG Group, — ліквідували їх. Тепер залишилася лише одна компанія на Британських Віргінських Островах, Yudelle Asset Holdings Ltd, яка, як стверджує вдова Єремеєва, фактично нічим не володіла.

29 грудня 2021 року Антимонопольний комітет України схвалив продаж частки акцій Ігоря Єремеєва у WOG Holding Ltd на користь Івахіва та Лагура. Це рішення надало правову основу для передачі контролю над акціями та подальшого управління ними з боку Івахіва та Лагура. Таким чином, це дозволило їм остаточно "замкнути" активи на собі. Згідно з торговельним реєстром Кіпру, вже наступного дня після рішення АМКУ акціонерами та бенефіціарами WOG Holding Ltd і, відповідно, всієї групи WOG стали Івахів і Лагур.

Після реалізації схеми з виведення активів, 11 березня 2022 року Івахів безоплатно передав свою частку у WOG Group своїй дружині на підставі договору про поділ майна, підписаного між ними 30 вересня 2021 року. Згодом, у листопаді 2022 року, Івахів і його дружина офіційно оформили розлучення.

Примітно, що під час отримання дозволу Антимонопольного комітету України на купівлю часток акцій Ігоря Єремеєва в грудні 2021 року Івахів жодним чином не повідомив державний орган про існування договору про поділ майна між ним і дружиною, який був підписаний у вересні 2021 року. Це обставина викликає питання щодо навмисного введення в оману державного органу, а також сумніви в законності угоди про купівлю акцій і в існуванні самого договору про поділ майна.

Станом на сьогодні повний контроль над WOG Group та іншими активами зберігають Сергій Лагур і колишня дружина Степана Івахіва Світлана.

Сам Степан Івахів у 2019 році знову став народним депутатом. Після початку повномасштабної війни він виїхав з України. Наразі перебуває за кордоном, проживаючи, за даними РБК-Україна, здебільшого на Кіпрі та періодично в Дубаї.

Івахів є одним із найзавзятіших прогульників у Верховній Раді, жодного разу не з’явившись у сесійній залі протягом останніх півтора року. З початку повномасштабного вторгнення Україну покинув і Сергій Лагур. Останній найчастіше проживає в Греції, періодично відвідуючи Амстердам.

Думка адвокатів

Паралельно із судовими процесами в іноземних юрисдикціях родина Єремеєва подала численні позови в українські суди. Для того, щоб довести, що на момент загибелі власником "Континіуму" був саме Єремеєв, його сім’ї було вкрай важливо отримати свідоцтво про право на спадщину за кордоном. Однак це не вдавалося зробити понад п’ять років.

Опоненти ж діяли швидко. І лише у 2024 році Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, визнавши дії нотаріуса та партнерів Єремеєва незаконними. Суд підкреслив, що спадкові права родини були порушені, проте ситуація досі залишається невирішеною через особливості українського законодавства — хоча суд і зобов’язав нотаріуса видати свідоцтво, вона не виконала рішення суду.

Тим часом у 2023 році родина Єремеєвих подала черговий позов, стверджуючи, що частина активів групи "Континіум" була передана в управління підставним особам. Тетяна Єремеєва заявляє, що під час фіктивного розлучення Івахів формально передав своїй колишній дружині корпоративні права на активи групи "Континіум", частка яких належала покійному Єремеєву. Таким чином, ця частка була виключена зі спадщини, яка мала б перейти до сім’ї Єремеєвих. Саме уникнення розподілу активів на користь її сім’ї, за словами вдови, і було метою цих дій.

Суди першої та апеляційної інстанцій спершу стали на бік Івахіва. Однак у жовтні цього року, після всебічного розгляду справи, Верховний Суд скасував попередні вердикти. У постанові суду йдеться про вагомі процесуальні порушення, які порушили право позивача на справедливий судовий розгляд.

У результаті в жовтні 2024 року Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд. Ухвалюючи це рішення, судова колегія зазначила, що воно ґрунтується на численних помилках, допущених під час попередніх слухань. Зокрема, зазначено, що Івахів відмовився надавати копію договору передачі активів, а судді не вжили примусових заходів для отримання цього документа.

Крім того, Івахів змінював свою позицію, спершу стверджуючи, що договір був нотаріально засвідчений, а згодом заявив, що його було укладено в простій письмовій формі. Верховний Суд вказав, що це може свідчити про "недобросовісну поведінку відповідачів та спробу ухилитися від виконання зобов’язань".

Більше того, витребування договору у нотаріусів взагалі не підтвердило існування офіційних записів про його посвідчення.

"Витребування договору у нотаріусів не принесло результатів, адже інформація про посвідчення ними договору була недостовірною", — зазначено в постанові суду.

Наразі справу повернуто на повторний розгляд із дорученням перевірити обставини укладення договору та можливі маніпуляції з боку відповідача.

І хоча постанова Верховного Суду стала значною проміжною перемогою для родини Єремеєва, питання повернення активів залишається відкритим. Ця справа перетворилася на шахову партію з дуже високими ставками. Поки що очевидно, що остаточні рішення ще попереду, і вони можуть суттєво змінити розклад сил в одній із найбільших паливних компаній країни.