Бизнес и эксперты рассказали о трендах финтеха в 2021 году

Общая сумма продаж товаров и услуг через интернет в 2020 году выросла на 41%, составив 107 млрд грн. И восходящий тренд, по подсчетам представителей отрасли, будет продолжаться.

В то же время, отмечают эксперты, финтех-технологии и электронная коммерция в Украине демонстрировали высокий уровень роста и до пандемии COVID-19. Карантин катализировал процессы диджитализации и смартфонизации, и как следствие, дал новый импульс финтех-отрасли и e-commerce.

"Для нас 2020 год был годом роста и активного развития нашей компании. Мы стали международной платежной системой, получили сертификат безопасности PCI DSS и завершили ребрендинг. “Новапей” является частью группы компаний “Новая почта”, поэтому обслуживание потребностей ключевого бизнеса группы для нас продолжает оставаться в приоритете. В то же время мы активно развиваем и финансовые услуги, не связанные с доставкой. Это и денежные переводы по Украине и из-за рубежа, и интернет-эквайринг, и прием коммунальных платежей и тому подобное. В 2021 году мы планируем и дальше развиваться как финтех-компания и верим в cashless-будущее нашей страны", - рассказал СЕО компании "Новапей" Андрей Кривошапко.

По его словам, в 2020 году количество онлайн-оплат в системе "Новапей" выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Только через мобильное приложение "Новой почты" было проведено 14 миллионов оплат. При этом количество активных пользователей приложения выросло на 35%, составив 6,3 миллиона человек.

Кроме того, компания активно развивается в направлении cashless, введя интернет-эквайринг для игроков рынка электронной коммерции. Уже более 150 клиентов пользуются этой услугой.

Также компания предложила физическим лицам услугу автоматического списания средств с карты. За три месяца с момента введения этой услуги в платежной системе было осуществлено почти полмиллиона автоматических списаний.

Еще одна возможность для безопасного получения услуг, которая появилась в 2020 году, - верификация с помощью приложения "Дія" и ID-карты через POS-терминал Сбербанка. "Новапей" была одной из первых компаний, которая ввела эти услуги для своих клиентов. Сейчас 25% сделок в системе проводятся именно с помощью электронной верификации, время которой сократилось до 20 секунд.

По словам директора по развитию бизнеса и технологий "Новапей" Алексея Рубана, в ближайшем будущем европейская банковская система так или иначе придет к Open Banking и Open API, сделав свои услуги более доступными для всех.

"В ближайшем будущем регуляторы, в частности в Украине, предложат правила и условия открытия финансовыми и государственными учреждениями интерфейсов для всех игроков экосистемы. Это приведет к тому, что конкуренция будет расти, а международные компании окажутся в выигрыше за счет использования платежных функций в своих бизнес-процессах или мессенджерах", - отметил Рубан.

Стоит отметить, что столь активное развитие новые финансовых технологий вызвало большой интерес и со стороны различных мошенников.

Согласно подсчетам Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, средняя сумма мошеннической операции в Интернете в 2020 году составила 198 грн. При использовании методов социальной инженерии средняя сумма потерь была уже гораздо больше - 2400 грн.

Но еще большие проблемы возникали в случае похищения SIM-карты, это могло грозить потерей сразу 12,5 тысяч гривен.

Как уточнила заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко, общий доход преступников благодаря использованию этих схем в 2020 году составил более 271 миллиона гривен.

Одним из способов минимизации рисков, отмечают эксперты, могут стать технологии "умной биометрической идентификации".

"Для идентификации можно использовать и отпечатки пальцев, и технологию распознавания лиц, голоса или даже смеха, который также непросто имитировать. Такие системы аутентификации уже широко используется в европейских банках, а вскоре будут использоваться банками, крупными торговыми сетями, государственными органами в Украине", - прогнозирует Алексей Рубан.

В целом же, вызванная пандемией коронавируса и карантинными ограничениями смена потребностей и привычек потребителей стимулировала массовую диджитализацию бизнеса. В первую очередь, это касается различных технологий, связанных со смартфонами, например оплаты через NFC, внедрения мобильных кошельков и т.д.

"Среди ключевых трендов, которые нас ждут в ближайшее время, - распространение новой технологии Tap to Phone, электронная коммерция в режиме реального времени, "покупай сейчас, плати позже" и дальнейшее развитие сети и способов приема платежей", - подчеркнула вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси Светлана Чирва.

Кроме того, в текущем году и далее будет развиваться тренд paperless. В 2020 году "Новапей" внедрила облачную фискализацию и электронные чеки, а в 2021-ом планирует вообще отказаться от бумажных чеков.