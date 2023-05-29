Бізнес-асоціації занепокоєні поправкою, яка забороняє викладку сигарет

Бізнес-спільнота Європейської бізнес асоціації та Американської торговельної палати в Україні занепокоєна поправкою, яка забороняє викладку сигарет у місцях продажу та звертається до Верховної ради з проханням відхилити вище зазначену поправку до законопроекту №9206.

"Поправка може матиме негативні економічно-соціальні наслідки для країни. Адже існує ризик прискорення зростання тіньового ринку тютюнових виробів, який вже перевищує 20% і позбавляє бюджет 22 млрд грн на рік, через скорочення легальних точок продажу (особливо у невеликих населених пунктах, де значно нижчий рівень залученості контролюючих органів) та спрощення реалізації незаконної продукції (наприклад, поза касою) поряд із легальною. Адже тіньовий бізнес як не дотримувався законодавчо встановлених правил роботи, сплати податків, так, найімовірніше, не буде слідкувати і новим правилам, які стосуються розміщення продукції", - наголосили в асоціації.

Водночас, додають в EBA, для прозорого бізнесу реалізація зазначеної ініціативи зумовить додаткові витрати - як для великих торговельних мереж, так і малого та середнього бізнесу, що, за підрахунками експертів бізнесу, нараховує близько 50 тис. підприємств - через необхідність залучення інвестицій в переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності у зв’язку із зменшенням асортименту продукції.

"Профільне законодавство Європейського Союзу (а саме Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року, яку Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року), не передбачає такої заборони на видиме розміщення продукції у точках продажу. Тому, до прикладу, за даними компаній, у переважній більшості країн ЄС, а також США, Японії, Швейцарії, попри діючі обмеження щодо реклами тютюнових виробів, не запроваджена заборона презентації такої продукції у місцях реалізації", - зазначає бізнес-спільнота.

Варто також зазначити, що проти цієї ініціативи депутатів виступили також в Асоціації ритейлерів України. Зокрема, там наголосили, що на сьогодні в Україні вже діють нормативно-правові акти, які встановлюють жорсткі правила реалізації тютюнових виробів, що направлені на зменшення їх використання.

"Враховуючи, що встановлення більш жорстких правил торгівлі, які обмежують реалізацію та здійснюють додаткове навантаження на бізнес сприятимуть виведенню частини ринку у нелегальну торгівлю, сприятимуть збільшенню витрат на організацію діяльності великого бізнесу та зменшенню доходності від продажу таких товарів, що буде мати негативний вплив на бюджет країни, просимо народних депутатів не підтримувати поправку №174 до проекту закону № 9206 під час розгляду законопроекту у другому читанні", - додали ритейлери.