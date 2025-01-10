Бізнес-асоціації просять президента підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Нагадаємо, цей закон було прийнято Верховною радою 4 грудня 2024 року та передбачалось, що він набере чинності з 1 січня 2025 року.

"На жаль, через затримку в його підписанні в представників бізнесу відсутнє розуміння щодо планування своєї бізнес-діяльності на цей рік, прогнозованості в сплаті податків у майбутньому та інвестиційної стратегії загалом. Це пов’язано з тим, що левову частку в оподаткуванні тютюнової продукції складає акцизний податок, тому розмір його ставок має вирішальний вплив на бізнес-процеси тютюнової та суміжних галузей економіки", - йдеться у зверненні асоціації.

Аналогічні листи-звернення до президента також надіслали Федерація роботодавців України, Національна організація роздрібної торгівлі, Рада підприємців при Кабінеті міністрів.

Як зазначалося, закон №4115-IX передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року - на 5 млрд грн, 2027 року - на 9,4 млрд грн і 2028 року - на 13,9 млрд грн.