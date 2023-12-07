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Бійці ЗСУ ефектно знищили російську техніку на фронті: "вибухове" відео

Україна, Четвер 07 грудня 2023 14:05
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Бійці ЗСУ ефектно знищили російську техніку на фронті: "вибухове" відео Фото: ЗСУ ефектно знищили російську техніку на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ефектно знищили російську техніку на фронті. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

На опублікованих кадрах показана робота бійців 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також аеророзвідників з 74-го окремого розвідувального батальйону.

Захисники у тісній співпраці виявили техніку окупантів, яку росіяни намагалися заховати поблизу посадки. Після цього українські військові завдали удару.

Техніка ворога вибухнула, а потім згоріла вщент.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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