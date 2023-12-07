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Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российский "Солнцепек": взрывное видео

Украина, Четверг 07 декабря 2023 14:05
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Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российский "Солнцепек": взрывное видео Фото: ВСУ эффектно уничтожили российскую технику на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники эффектно уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на фронте. Воины показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

На опубликованных кадрах показана работа бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также винов из 74-го отдельного разведывательного батальона.

Защитники в тесном сотрудничестве обнаружили технику оккупантов, которую россияне пытались спрятать вблизи посадки. После этого украинские военные нанесли удар.

Профильные военные издания отмечают, что ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" с помощью FPV-дронов. Техника врага взорвалась, а затем сгорела дотла.

Ситуация на фронте

Сейчас наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

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