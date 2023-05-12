Бійці ССО показали знищення двох САУ, які росіяни намагалися сховати (відео)

"Операторами ССО знищено 2 самохідні артилерійські установки противника. В ході проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку, воїнами Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції 2 САУ. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що Сили оборони за минулу добу на Таврійському напрямку знищили роту росіян та два десятки ворожого озброєння.

Окрім того, українські бійці знищили групу ворожих штурмовиків двома пострілами в Бахмуті.

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