Бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (відео)

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

"В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більш як 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних. На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам", - розповіли військові.

Нагадаємо, що Соледар залишається однією з найгарячіших точок війни. Ворог намагається взяти під контроль місто та шляхи постачання наших підрозділів, але зазнає великих втрат, бої тривають.

Додамо, нещодавно прикордонники показували, як знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

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