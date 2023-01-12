UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (відео)

Фото: бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Понад сотня російських окупантів була знищення українськими бійцями під час боїв за Соледар. Також противник втратив 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

"В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більш як 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних. На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам", - розповіли військові.

Нагадаємо, що Соледар залишається однією з найгарячіших точок війни. Ворог намагається взяти під контроль місто та шляхи постачання наших підрозділів, але зазнає великих втрат, бої тривають.

Додамо, нещодавно прикордонники показували, як знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьВійна Росії проти України