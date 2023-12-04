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Бійці ССО ліквідували групу окупантів у районі Авдіївки (відео)

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 08:22
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Бійці ССО ліквідували групу окупантів у районі Авдіївки (відео) Фото: бійці ССО ліквідували групу окупантів у районі Авдіївки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Ворог був знищений з міномета та гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

Так, оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19.

"Унаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

За словами бійців Сил спецоперацій, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові йому перешкоджають. Як йдеться у зведенні Генштабу на ранок понеділка, 4 грудня, за добу ЗСУ відбили 21 атаку противника на Авдіївському напрямку. Крім того, ЗСУ продовжили локальні наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня і просвунулись. Зокрема, відеозапис, опублікований 29 листопада та розміщений 2 грудня, показує, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Діброви.

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Російська Федерація Авдіївка
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