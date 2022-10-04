Бійці спецназу дивом вижили під обстрілом росіян біля Херсону та показали відео

Бійці спецназу дивом вижили після танкового обстрілу. Їм навіть вдалося зняти на камеру "прильот" снаряду, випущеного з машини окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.
"На цих унікальних кадрах - фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, саме бійці ССО першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника.
Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.
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