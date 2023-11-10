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Бійці РДК показали відео рейду в Брянську область і знищення підполковника ФСБ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео свого недавнього рейду на територію Брянської області РФ. Їм вдалося ліквідувати підполковника ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РДК.

"Короткий відео-звіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК", - йдеться в повідомленні.

Бійці повідомили, що внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ і службовий позашляховик.

Що цьому передувало

Учора вдень, 9 листопада, у Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.

"Близько 4-ї години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли", - пише Telegram-канал Baza.

Унаслідок стрілянини поранення дістав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.

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