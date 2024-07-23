Бійці "Правого сектора" отримали від "Української команди" fpv-дрони та "Мавіки"

"Це героїчні хлопці, які з 2014 року боронять Україну. Після повномасштабного вторгнення вони захищали Київ та Київщину, брали участь у Харківському контрнаступі. Вели дуже важкі бої під Бахмутом та Часовим Яром. А зараз стримують ворога на Луганському напрямку", – йдеться у повідомленні фонду.

Разом з тим, керівник "Української команди" Артур Палатний подякував усім за підтримку та наголосив, що ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів

"Розвідувальні дрони "Мавік" – це очі наших захисників, а fpv-дрони вже найближчим часом полетять на голови орків. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто допомагає! Разом обов’язково переможемо!", – зазначив Палатний.