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Бійці отримали комунікаційне обладнання для бронетранспортерів M113 в рамках ініціативи Ахметова

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Понеділок 13 березня 2023 16:22
Бійці отримали комунікаційне обладнання для бронетранспортерів M113 в рамках ініціативи Ахметова Фото: бійці отримали комунікаційне обладнання для бронетранспортерів M113 в рамках ініціативи Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ (3 ОШБр) отримали комплекти спеціального комунікаційного обладнання для 40 бронетранспортерів M113, що дозволить підрозділам підвищити функціональність зв’язку у бронетранспортерах та ще ефективніше виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Як йдеться в повідомленні, вартість обладнання - близько 6,5 млн гривень, передала його компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги військовим.

"Системи зв'язку та комунікації, якими обладнані бронетранспортери М113, дозволяють подавляти шум гусениць при русі та в умовах ведення вогню з мінометів та кулеметів, якими обладнані бронетранспортери М113. Техніку передано військовим 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які обороняють Бахмуту", - розповів старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу компанії Олександр Куль.

Крім засобів зв'язку, бійцям було передано 100 командирських та 106 автомобільних радіостанцій, 153 автономних зарядних станцій та акумуляторів, 9 ретрансляторів, 356 антен, 48 роутерів та інше спеціальне обладнання.

"При побудові нової лінії зв'язку, зарядні станції слугують джерелом живлення для ретрансляторів, які в комплексі з рештою переданого обладнання дозволяють розширити покриття зв'язком на передовій. Розширення периметра покриття дозволяє підвищувати координацію військових операцій та знизити втрати", - пояснив Куль.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" також передав бійцям вже майже 140 мобільних укриттів зі хвилястої сталі, які за умови правильної установки здатні витримати обстріл 152-мм снарядами.

Всього з 24 лютого 2022 року компанія направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн - на потреби армії в рамках "Сталевого фронту".

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Метинвест Збройні сили України
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